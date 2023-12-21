Последний день чемпионата Азербайджана

Сегодня завершится чемпионат Азербайджана по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в последний день соревнований определятся победители в 7 весовых категориях.

В греко-римской борьбе будут определены имена сильнейших спортсменов в весовых категориях 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 кг.

Отметим, что соревнования по вольной борьбе в чемпионате завершились. Ислам Базарганов (57 кг), Нуреддин Новрузов (61 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Кянан Гейбатов (70 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Орхан Абасов (79 кг), Тахир Ханиев (86 кг), Шамиль Зубаиров (92 кг), Гаджимурад Магомедсаидов (97 кг) и Вахид Галаев (125 кг) завоевали титул чемпиона Азербайджана.

В греко-римской борьбе золотые медали завоевали Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Гулузаде (60 кг) и Зия Бабашов (63 кг).

Эмин Ага

İdman.biz