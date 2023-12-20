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В чемпионате Азербайджана определились победители еще в 7 весовых категориях - ФОТО

Борьба
Новости
20 Декабря 2023 18:37
В чемпионате Азербайджана определились победители еще в 7 весовых категориях - ФОТО

Завершился второй день чемпионата Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе.

Как сообщает İdman.biz, борцы состязались в весовых категориях 86, 92, 97, 125 кг в вольной, 55, 60 и 63 кг - в греко-римской борьбе.

После напряженных встреч определилась первая тройка.

Чемпионат Азербайджана

Вольная борьба

Финал

86 кг

1. Магоммед - Тахир Ханыев

2. Арсен Джоев

3. Садик Мустафазаде

3. Али Нуров

92 кг

1. Шамиль Зубаиров

2. Анар Джафаров

3. Ибрахим Юсубов

3. Абдуджалил Шабанов

97 кг

1. Гаджимурад Магомедсаидов

2. Раван Мусаев

3. Зафар Алиев

3. Аслан Абакаров

125 кг

1. Вахид Галаев

2. Юсиф Дурсунов

3. Айхан Марданов

4. Айдын Ахмедов

Классическая борьба

55 кг

1. Рашад Мамедов

2. Турал Мехтиев

3. Гусейн Гарибов

3. Эльмир Алиев

60 кг

1. Нихат Гулузаде

2. Зияд Зейналов

3. Сакит Гулиев

3. Илькин Гурбанов

63 кг

1. Зия Бабашов

2. Нихат Мамедли

3. Фарид Бахишлы

3. Шамиль Султаналиев

Отметим, что завтра, в последний день чемпионата, определятся имена сильнейших спортсменов в греко-римской борьбе в весовых категориях 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 кг.

İdman.biz

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