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Обидчики азербайджанских борцов по финалам ЧМ признаны лучшими в уходящем году

Борьба
Новости
20 Декабря 2023 11:01
Обидчики азербайджанских борцов по финалам ЧМ признаны лучшими в уходящем году

Соперники азербайджанских борцов в финалах чемпионата мира в Белграде признаны лучшими борцами года по версии Объединенного мира борьбы.

Как сообщает İdman.biz, звание лучшего «вольника» досталось Ахмеду Тажудинову (97 кг), который выиграл мундиаль, Азиатские Игры, а также чемпионат Азии. В финале ЧМ представитель Бахрейна выиграл у спортсмена сборной Азербайджана Магомедхана Магомедова.

А лучшим «классиком» уходящего года признан кубинец Луис Орта Санчес, в этом году завоевавший не только мировое золото, но и выигравший Панамериканские Игры, Панамериканский чемпионат и другие соревнования. Напомним, что в белградском финале кубинец одолел Хасрата Джафарова.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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