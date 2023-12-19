Победители первого дня чемпионата Азербайджана - ФОТО

Сегодня стартовал чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе.

İdman.biz сообщает, что в первый день турнира прошли соревнования по вольной борьбе и определились победители в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74 и 79 кг.

В весе 57 кг Ислам Базарганов оказался сильнее всех своих конкурентов. Высшие места на пьедестале почета заняли Нуреддин Новрузов (61 кг) и Али Рагимзаде (65 кг). Кянан Гейбатов в весовой категории 70 кг, Джабраил Гаджиев в весовой категории 74 кг и Орхан Абасов в весовой категории 79 кг завоевали титул чемпиона Азербайджана.

Чемпионат Азербайджана

57 кг

1. Ислам Базарганов

2. Эльман Агаев

3. Махир Амирасланов

3. Махир Мамедзаде

61 кг

1. Нуреддин Новрузов

2. Руслан Абдуллаев

3. Джейхун Аллахвердиев

3. Джамал Аббасов

65 кг

1. Али Рагимзаде

2. Зираддин Байрамов

3. Мурад Хагвердиев

3. Муса Агаев

70 кг

1. Кянан Гейбатов

2. Мурад Евлоев

3. Сабир Джафаров

3. Магоммед-Башир Ханиев

74 кг

1. Джабраил Гаджиев

2. Аганазар Новрузов

3. Ахмед Ахмедли

3. Абульфаз Насиров

79 кг

1. Орхан Абасов

2. Али Цокаев

3. Ашраф Аширов

3. Рамиз Гасанов

Отметим, что 20 декабря пройдут соревнования по вольной борьбе в весовых категориях 86, 92, 97 и 125 кг, а по греко-римской борьбе - 55, 60 и 63 кг. В последний день чемпионата будут определены имена сильнейших спортсменов по греко-римской борьбе в весовых категориях 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 кг.

Эмин Ага

İdman.biz