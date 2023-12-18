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Рафик Гусейнов: "Быть ​​примером для молодежи - моя главная цель» - ВИДЕО

Борьба
Новости
18 Декабря 2023 14:52
Рафик Гусейнов: "Быть ​​примером для молодежи - моя главная цель» - ВИДЕО

«Нас пригласил на сборы шведский клуб «АИК Бротник». Несмотря на это, вместе с нами тренировалась вся сборная страны».

Об этом İdman.biz рассказал азербайджанский борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов (82 кг).

3 борца нашей команды приняли участие в сборах в столице Швеции Стокгольме. Под руководством тренера Кямрана Мамедова тренировались Рафик Гусейнов, Гурбан Гурбанов и Аскер Ализаде.

Бронзовый призер Олимпийских игр рассказал, что тренировки были очень полезными: «По окончании сборов были тренировочные поединки. Они были полезны моим товарищам по команде, готовившимся к чемпионату Азербайджана. Для меня первая подготовка после чемпионата мира прошла отлично. Там же был организован мастер-класс для юных спортсменов. Ребятам понравилось. Все было очень организовано».

Победитель прошлого чемпионата мира также прокомментировал попадание в десятку лучших борцов греко-римского стиля с наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях: "Я никогда не думал о том, что за мной следят в социальных сетях. Меня интересует максимальное продвижение моего образа жизни. Я стараюсь показать правильный путь подрастающему поколению. Быть примером для молодежи - моя главная цель».

Отметим, что сборы в Швеции проходили с 11 по 17 декабря.

Эмин Ага

İdman.biz

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