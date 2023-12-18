18 Декабря 2023
RU

Объявлено время проведения чемпионата Азербайджана по борьбе

Борьба
Новости
18 Декабря 2023 11:34
Объявлено время проведения чемпионата Азербайджана по борьбе

Чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе стартует 19 декабря.

По информации, предоставленной İdman.biz в федерации, трехдневные соревнования пройдут в Бакинском Дворце спорта.

Церемония открытия чемпионата начнется 19 декабря в 16:00. Поединки будут начинаться каждый день в 10:00.

Завтра определятся победители по вольной борьбе в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74 и 79 кг. 20 декабря пройдут соревнования по вольной борьбе в весовых категориях 86, 92, 97 и 125 кг, а по греко-римской борьбе - в весовых категориях 55, 60 и 63 кг. В последний день чемпионата будут определены имена сильнейших спортсменов по греко-римской борьбе в весовых категориях 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 кг.

Вход на арену бесплатный.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Рафик Гусейнов - в мировой борцовской десятке по количеству подписчиков
16 Декабря 10:52
Борьба

Рафик Гусейнов - в мировой борцовской десятке по количеству подписчиков

Объединенный мир борьбы (UWW) представил интересную статистику борцов греко-римского стиля с наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях
Азербайджанский спортсмен предсказал точный счет матча "Карабах" - "Хеккен": "Мой дядя Шахин Диниев не при чем"
16 Декабря 09:20
Борьба

Азербайджанский спортсмен предсказал точный счет матча "Карабах" - "Хеккен": "Мой дядя Шахин Диниев не при чем"

"Команда провела великолепную игру и одержала уверенную победу"
Завершился международный турнир по борьбе - ФОТО
11 Декабря 23:47
Борьба

Завершился международный турнир по борьбе - ФОТО

В в соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов
Азербайджанские борцы заняли первое место в 4 весовых категориях - ФОТО
9 Декабря 22:02
Борьба

Азербайджанские борцы заняли первое место в 4 весовых категориях - ФОТО

На международном турнире по борьбе стартовали соревнования в возрастной группе до 17 лет
Азербайджанские борцы добились максимальных результатов - ФОТО
8 Декабря 23:55
Борьба

Азербайджанские борцы добились максимальных результатов - ФОТО

Завершился очередной день международного турнира по борьбе "Тахсил"
Победа азербайджанских борцов на международном турнире - ФОТО
7 Декабря 22:53
Борьба

Победа азербайджанских борцов на международном турнире - ФОТО

Продолжается международный турнир по борьбе "Техсил"

Самое читаемое

Хидаят Гейдаров завершил сезон бронзой на ЕВРО
16 Декабря 20:18
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завершил сезон бронзой на ЕВРО

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал бронзовую медаль на Открытом чемпионате Европы в Приштине
Стоимость возможных соперников "Карабаха": разница с "Миланом" равна 40
15 Декабря 15:49
Азербайджанский футбол

Стоимость возможных соперников "Карабаха": разница с "Миланом" равна 40

Каждая из 8 команд стоит в несколько раз дороже чемпиона Азербайджана
Раджабов стал пятым в рапиде на "Шахматных звездах"
16 Декабря 21:22
Шахматы

Раджабов стал пятым в рапиде на "Шахматных звездах"

В двух заключительных турах он набрал 1,5 очка, переиграв Эрнесто Инаркиева и сыграв вничью с Сергеем Карякиным
Анонс футбольного уик-энда
15 Декабря 19:41
Мировой футбол

Анонс футбольного уик-энда

Футбольный уик-энд обещает быть чрезвычайно насыщенным