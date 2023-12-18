Объявлено время проведения чемпионата Азербайджана по борьбе

Чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе стартует 19 декабря.

По информации, предоставленной İdman.biz в федерации, трехдневные соревнования пройдут в Бакинском Дворце спорта.

Церемония открытия чемпионата начнется 19 декабря в 16:00. Поединки будут начинаться каждый день в 10:00.

Завтра определятся победители по вольной борьбе в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74 и 79 кг. 20 декабря пройдут соревнования по вольной борьбе в весовых категориях 86, 92, 97 и 125 кг, а по греко-римской борьбе - в весовых категориях 55, 60 и 63 кг. В последний день чемпионата будут определены имена сильнейших спортсменов по греко-римской борьбе в весовых категориях 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 кг.

Вход на арену бесплатный.

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