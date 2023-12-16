Рафик Гусейнов - в мировой борцовской десятке по количеству подписчиков

Объединенный мир борьбы (UWW) представил интересную статистику борцов греко-римского стиля с наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях.

Как сообщает İdman.biz, в расчет брались спортсмены, отличившиеся на чемпионате мира в Белграде. В их числе оказался и азербайджанский «классик» Рафик Гусейнов (82 кг), выигравший в столице Сербии свой второй мировой титул.

Гусейнов входит в десятку борцов греко-римского стиля по количеству подписчиков в соцсетях. С показателем в 660 тысяч фолловеров он занимает девятое место, а лидирует по этому показателю олимпийский чемпион из Ирана Мохаммедреза Герае (489 тысяч подписчиков).



Заки Фейзуллаев

İdman.biz