16 Декабря 2023
RU

Рафик Гусейнов - в мировой борцовской десятке по количеству подписчиков

Борьба
Новости
16 Декабря 2023 10:52
Рафик Гусейнов - в мировой борцовской десятке по количеству подписчиков

Объединенный мир борьбы (UWW) представил интересную статистику борцов греко-римского стиля с наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях.

Как сообщает İdman.biz, в расчет брались спортсмены, отличившиеся на чемпионате мира в Белграде. В их числе оказался и азербайджанский «классик» Рафик Гусейнов (82 кг), выигравший в столице Сербии свой второй мировой титул.

Гусейнов входит в десятку борцов греко-римского стиля по количеству подписчиков в соцсетях. С показателем в 660 тысяч фолловеров он занимает девятое место, а лидирует по этому показателю олимпийский чемпион из Ирана Мохаммедреза Герае (489 тысяч подписчиков).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский спортсмен предсказал точный счет матча "Карабах" - "Хеккен": "Мой дядя Шахин Диниев не при чем"
09:20
Борьба

Азербайджанский спортсмен предсказал точный счет матча "Карабах" - "Хеккен": "Мой дядя Шахин Диниев не при чем"

"Команда провела великолепную игру и одержала уверенную победу"
Завершился международный турнир по борьбе - ФОТО
11 Декабря 23:47
Борьба

Завершился международный турнир по борьбе - ФОТО

В в соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов
Азербайджанские борцы заняли первое место в 4 весовых категориях - ФОТО
9 Декабря 22:02
Борьба

Азербайджанские борцы заняли первое место в 4 весовых категориях - ФОТО

На международном турнире по борьбе стартовали соревнования в возрастной группе до 17 лет
Азербайджанские борцы добились максимальных результатов - ФОТО
8 Декабря 23:55
Борьба

Азербайджанские борцы добились максимальных результатов - ФОТО

Завершился очередной день международного турнира по борьбе "Тахсил"
Победа азербайджанских борцов на международном турнире - ФОТО
7 Декабря 22:53
Борьба

Победа азербайджанских борцов на международном турнире - ФОТО

Продолжается международный турнир по борьбе "Техсил"
Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали еще 4 золотые медали - ФОТО
6 Декабря 22:51
Борьба

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали еще 4 золотые медали - ФОТО

Завершился второй день международного турнира "Тахсил" среди юниоров по греко-римской и вольной борьбе

Самое читаемое

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО
14 Декабря 23:40
Азербайджанский футбол

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО

"Карабах" обыграл "Хeккен" и вышел в плей-офф Лиги Европы
"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей
14 Декабря 14:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей

İdman.biz провел опрос известных личностей в Азербайджане и спросил их о том, с каким счетом закончится матч
Жест от бразильского футболиста - подарил букет цветов сотруднице "Нефтчи"
14 Декабря 13:06
Азербайджанский футбол

Жест от бразильского футболиста - подарил букет цветов сотруднице "Нефтчи"

Неожиданное событие произошло перед пресс-конференцией защитника "Нефтчи" Юри Матиаса
УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"
15 Декабря 12:14
Азербайджанский футбол

УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"

"Чемпион Азербайджана одержал необходимую победу, чтобы занять второе место в группе H"