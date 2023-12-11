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Завершился международный турнир по борьбе - ФОТО

Борьба
Новости
11 Декабря 2023 23:47
Завершился международный турнир по борьбе - ФОТО

Завершился международный турнир «Техсил» среди юниоров по греко-римской и вольной борьбе.

İdman.biz сообщает, что в последний день соревнований были определены победители в 7 весовых категориях.

В возрастной группе до 17 лет азербайджанские спортсмены отличились в борьбе борцов греко-римского стиля. Наши представители заняли высшую ступень пьедестала почета во всех весовых категориях.

Отметим, что в соревнованиях, включенных в календарь Всемирного союза борьбы (UWW), приняли участие около 500 спортсменов возрастных групп U-15 и U-17 из Великобритании, Казахстана, Кыргызстана, Франции, Индии и Туркменистана.

55 кг
1. Али Назаров (Азербайджан)
2. Магомед Алескерли (Азербайджан)
3. Нихад Тагиев (Азербайджан), Магомед Ализаде (Азербайджан)

60 кг
1. Айхан Джавадов (Азербайджан)
2. Гусейн Агаев (Азербайджан)
3. Рауль Дадашов (Азербайджан), Магомед Мамедов (Азербайджан)

65 кг
1. Орудж Ибрагимхалилов (Азербайджан)
2. Исбандияр Иманов (Азербайджан)
3. Магеррам Гулузаде (Азербайджан), Акиф Наджафли (Азербайджан)

71 кг
1. Юсиф Ахмедли (Азербайджан)
2. Заур Гусейнли (Азербайджан)
3. Эмиль Абдуллаев (Азербайджан), Ислам Султанов (Азербайджан)

80 кг
1. Эльнур Гусейнов (Азербайджан)
2. Фариз Гасымзаде (Азербайджан)
3. Шабан Гянджаев (Азербайджан), Джавад Мамедов (Азербайджан)

92 кг
1. Орхан Гаджиев (Азербайджан)
2. Рихад Ибрагимли (Азербайджан)
3. Ринат Гасанов (Азербайджан), Абдулла Гасанов (Азербайджан)

110 кг
1. Ибрагим Меджидов (Азербайджан)
2. Наги Мурадли (Азербайджан)
3. Микаил Исмаилов (Азербайджан)

İdman.biz

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