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Федерация футбола Италии проведёт расследование в отношении Моуринью

Мировой футбол
Новости
5 Декабря 2023 09:00
Федерация футбола Италии проведёт расследование в отношении Моуринью

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед матчем с «Сассуоло» (2:1) в Серии А выразил сомнения по поводу арбитра Маттео Марченаро.

«Честно говоря, у меня есть опасения из-за судьи. Он уже трижды работал на наших матчах. Не думаю, что у него есть эмоциональная стабильность для работы на таком уровне.

Это не просто матч «Сассуоло» – «Рома». Мы отстаём от зоны ЛЧ на три очка, это очень важная игра для нас. Нет покоя ни из-за арбитра, ни из-за VAR, с которым нам тоже часто не везло», - сказал Моуринью перед игрой.

После этого издание ANSA сообщило, что Федерация футбола Италии будет расследовать слова Моуринью, дело уже открыто.

«Рома» победила «Сассуоло» со счётом 2:1. После матча Моуринью дал комментарий для DAZN Italia на португальском языке.

«Мой итальянский не столь отточен, чтобы выразить определённые понятия. Когда говорил об эмоциональной стабильности, имел в виду качество, необходимое в жизни и в футболе, чтобы работать на самом высоком уровне», - заявил Моуринью, комментируя данные ранее слова, которые будут рассмотрены.

İdman.biz

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