ФИФА отказалась от идеи расширить ЧМ-2030 до 64 команд

ФИФА не будет увеличивать количество участников чемпионата мира 2030 года до 64 команд.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Guardian, большинство членов совета организации выступили против этой инициативы, считая, что она приведет к большому количеству матчей без интриги и навредит зрелищности турнира.

Официальная позиция ФИФА заключается в рассмотрении всех предложений, выдвигаемых на заседаниях совета. Однако вопрос расширения ЧМ-2030 не включен в повестку следующего заседания, которое пройдет в Цюрихе. Источники отмечают, что даже президент организации Джанни Инфантино не стал бы выносить этот вопрос на голосование, так как шансов на его поддержку практически нет.

По информации издания, больше всего от расширения могла бы выиграть КОНМЕБОЛ, получив больше квот для своих стран-участниц. Но в нынешних условиях большинство членов совета уверены, что сохранение действующего формата лучше соответствует интересам турнира и его бизнес-модели.

İdman.biz