"Барселона" вынуждена платить до 900 тысяч евро за каждый матч

Задержки в реконструкции «Камп Ноу» продолжают создавать проблемы для «Барселоны». Каталонский клуб вынужден проводить домашние игры на Олимпийском стадионе «Монжуик», где каждый матч обходится в сумму от 300 тысяч до 900 тысяч евро.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила вице-президент клуба по институциональным вопросам Елена Форт.

Ближайший поединок Примеры против «Реал Сосьедада» пройдет именно на «Монжуике», рассчитанном на 55 тысяч зрителей. Первоначально «Барселона» планировала вернуться на обновленный «Камп Ноу» в ноябре 2024 года к 125-летию клуба, однако лицензии и проверки безопасности задержали процесс. Теперь потенциальным первым матчем на родной арене значится встреча с «Жироной» 18 октября.

Реконструкция стадиона стоимостью 1,5 миллиарда евро предусматривает расширение вместимости до 105 тысяч мест. Пока же каталонцам приходится мириться с дополнительными расходами и временными неудобствами, совмещая амбиции на спортивном поле с решением организационных и финансовых задач.

İdman.biz