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Президент УЕФА: Зимний чемпионат мира не пошёл на пользу футболу

Мировой футбол
Новости
4 Декабря 2023 17:26
Президент УЕФА: Зимний чемпионат мира не пошёл на пользу футболу

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что опыт проведения чемпионата мира зимой не пошёл на пользу футболу.

«Мы делаем всё возможное, чтобы бороться со всеми формами дискриминации и злоупотреблений. Но никто не должен использовать турнир в личных или политических целях. Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошёл на пользу футболу, и было бы неразумно делать это снова. Это создаёт перегрузку в расписании матчей», - приводит слова Чеферина RTBF.

Напомним, чемпионат мира - 2022 прошёл в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, в драматичном финале переигравшая национальную команду Франции (3:3, 4:2 - по пенальти). Чемпионат мира - 2026 примут три страны: США, Мексика и Канада. Сроки финальной стадии турнира: 11 июня - 19 июля.

İdman.biz

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