"Реал" бойкотирует церемонию вручения "Золотого мяча"-2025

Мадридский «Реал» принял решение бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится 22 сентября в Париже.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Athletic, руководство клуба сохранило позицию прошлого года, когда отказалось от участия из-за того, что награда не была вручена Винисиусу Жуниору.

Несмотря на то что среди номинантов нынешнего года есть игроки «Реала», клуб не направит делегацию на мероприятие и не будет освещать премию в своих официальных медиа.

Напомним, «Золотой мяч» — престижная индивидуальная награда, учрежденная французским изданием France Football в 1956 году. Она ежегодно вручается лучшему футболисту календарного года и считается одной из самых значимых в мировом футболе.

İdman.biz