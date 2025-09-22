Винисиус может покинуть "Реал" уже зимой

Винисиус может уити из «Реала» в январе 2026 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на El Chiringuito TV, бразильский футболист испытывает недовольство изменившейся ролью в команде, что вызывает напряженность вокруг его будущего.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел шесть матчей за «Реал», но ни разу не оставался на поле все 90 минут. В бразильских СМИ появляются сообщения об обеспокоенности его окружения, которое выражает раздражение и недоумение относительно ситуации.

Журналист Маркос Бенито отметил: «Если ничего не изменится, Винисиус, возможно, не останется в «Реале» в январе». При этом действующий контракт вингера с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

İdman.biz