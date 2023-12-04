Вратарю "Барселоны" может потребоваться операция, в 2023 году он не сыграет

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает испытывать сильные боли в спине, из-за которых игрок пропустил последние три матча сине-гранатовых. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", cитуация усугубляется, поэтому медицинские службы клуба начали срочно искать решение.

По информации источника AS, существует несколько вариантов, которые будут согласовываться всеми сторонами. Один из них - сделать перерыв на несколько недель, чтобы попытаться позволить боли утихнуть естественным путём, но с последующим риском продолжения дискомфорта. Другой вариант, который предпочитают врачи, - это операция, целью которой является устранение давления между позвонками. Время восстановления составит от четырёх до шести недель.

Тер Штеген почувствовал боли в спине, находясь в расположении сборной Германии во время ноябрьского перерыва на игры национальных команд.

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