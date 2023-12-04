4 Декабря 2023
RU

Вратарю "Барселоны" может потребоваться операция, в 2023 году он не сыграет

Мировой футбол
Новости
4 Декабря 2023 15:45
Вратарю "Барселоны" может потребоваться операция, в 2023 году он не сыграет

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает испытывать сильные боли в спине, из-за которых игрок пропустил последние три матча сине-гранатовых. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", cитуация усугубляется, поэтому медицинские службы клуба начали срочно искать решение.

По информации источника AS, существует несколько вариантов, которые будут согласовываться всеми сторонами. Один из них - сделать перерыв на несколько недель, чтобы попытаться позволить боли утихнуть естественным путём, но с последующим риском продолжения дискомфорта. Другой вариант, который предпочитают врачи, - это операция, целью которой является устранение давления между позвонками. Время восстановления составит от четырёх до шести недель.

Тер Штеген почувствовал боли в спине, находясь в расположении сборной Германии во время ноябрьского перерыва на игры национальных команд.

İdman.biz

Новости по теме

Не смог отпраздновать первый вызов в сборную из-за домашнего задания - ПОРТРЕТ - ФОТО
3 Декабря 23:55
Мировой футбол

Не смог отпраздновать первый вызов в сборную из-за домашнего задания - ПОРТРЕТ - ФОТО

Игрок, которым восхищается Луис Энрике
6 голов в Манчестере, 5 - в Лондоне - ВИДЕО
3 Декабря 22:58
Мировой футбол

6 голов в Манчестере, 5 - в Лондоне - ВИДЕО

Завершился 15-й тур английской Премьер-лиги
Галопом по Европам. Краткий гид по стадионам и городам Евро-2024 - ФОТО
3 Декабря 22:11
Мировой футбол

Галопом по Европам. Краткий гид по стадионам и городам Евро-2024 - ФОТО

Турнир, который начнется 14 июня 2024 года, станет первым международным мужским турниром, который пройдет в Германии после чемпионата мира 2006 года
Триллер на "Энфилде": Невероятное спасение "Ливерпуля" в матче с "Фулхэмом" - ВИДЕО
3 Декабря 20:52
Мировой футбол

Триллер на "Энфилде": Невероятное спасение "Ливерпуля" в матче с "Фулхэмом" - ВИДЕО

Перед матчем казалось, что "Ливерпуль" не испытает особых проблем с "Фулхэмом", но ведь за последние годы противостояния с "дачниками" для фаворита просто не складывались...
Зов пустыни: игроки, которые могут уехать в Саудовскую Аравию зимой
3 Декабря 16:37
Мировой футбол

Зов пустыни: игроки, которые могут уехать в Саудовскую Аравию зимой

Рассматриваем футболистов, которые могут покинуть Европу в январе
Сколько получит победитель ЕВРО-2024?
3 Декабря 13:33
Мировой футбол

Сколько получит победитель ЕВРО-2024?

Призовой фонд чемпионата Европы уменьшился на 40 миллионов евро

Самое читаемое

Гейдаров победил Хашимото и выиграл "Большой шлем" в Токио - ВИДЕО
2 Декабря 11:41
Дзюдо

Гейдаров победил Хашимото и выиграл "Большой шлем" в Токио - ВИДЕО

Таким образом, по итогам первого дня турнира в активе нашей команды две награды
Исторический матч сборной Азербайджана - ФОТО
2 Декабря 08:58
Азербайджанский футбол

Исторический матч сборной Азербайджана - ФОТО

İdman.biz представляет фоторепортаж из Никосии, где женская сборная Азербайджана провела очередной матч в дивизионе С Лиги наций
11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ
2 Декабря 15:53
Борьба

11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ

В Баку завершился 36-й чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих
Состоялась жеребьевка чемпионата Азербайджана - ФОТО
1 Декабря 18:11
Азербайджанский футбол

Состоялась жеребьевка чемпионата Азербайджана - ФОТО

В турнире, который стартует 5 декабря, примут участие 16 команд