Арне Слот даст отдых Салаху и другим звездам "Ливерпуля"

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подтвердил, что Мохамед Салах и еще четыре ведущих футболиста команды не примут участия в матче третьего раунда Кубка английской лиги против «Саутгемптона». Решение связано с плотным графиком и необходимостью ротации состава, сообщает İdman.biz.

После победы над «Эвертоном» (2:1) в дерби мерсисайдцев «Ливерпуль» продолжает идеальное начало сезона, однако Слот отметил, что игроки, проведшие по три полных матча подряд, нуждаются в отдыхе. Среди них Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Райан Гравенберх и Доминик Собослаи.

İdman.biz