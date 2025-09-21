Стал известен новый кандидат на пост главного тренера "Кяпаза"

В футбольном клубе "Кяпаз" может произойти смена главного тренера.

Руководство рассматривает кандидатуру 51-летнего специалиста Мирбагыра Исаева, сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az.

Исаев может занять пост вместо Адиля Шукюрова, под руководством которого "Кяпяз" проиграл все пять стартовых матчей в нынешнем сезоне Mисли Премьер-лиги. По информации источника, в ближайшее время клуб официально объявит о расставании с действующим наставником.

Таким образом, команда из Гянджи готовится к перестановкам в тренерском штабе, рассчитывая переломить неудачную серию на старте чемпионата.

İdman.biz