24 Сентября 2025
Звезды "Барселоны" и "Реала" пропустят церемонию вручения "Золотого мяча"

21 Сентября 2025 15:44
Футболисты "Барселоны" Педри и Роберт Левандовски, как и игроки мадридского "Реала", не примут участия в церемонии вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Goal, вместе с ними пропустит мероприятие Рафинья, хотя он номинирован на престижную награду.

По информации испанских СМИ, Педри и Левандовски решили не ехать на церемонию, так как не считают себя фаворитами. При этом полузащитник сообщил руководству клуба, что предпочитает уделить время отдыху, чтобы поддерживать форму в условиях плотного календаря. Левандовски завершил прошлый сезон лучшим бомбардиром команды, забив 42 гола во всех турнирах, и вместе с Педри внес ключевой вклад в завоевание трех титулов, включая победу в Ла Лиге.

Игрок "Реала" Килиан Мбаппе также не появится в Париже. Французский нападающий подтвердил, что будет следить за церемонией по телевизору и поддерживает своего соотечественника Усмана Дембеле, выступающего за "Пари Сен-Жермен".

Среди женщин на "Золотой мяч" номинированы несколько звезд женской "Барселоны": Айтана Бонмати, Алексия Путельяс, Каролин Грэм Хансен, Патри Гихарро, Эва Пайор, Клаудия Пина, Вики Лопес и Ката Колл.

