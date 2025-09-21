УЕФА может отстранить Израиль от участия в еврокубках уже во вторник

На экстренном заседании Исполнительного комитета УЕФА, которое состоится во вторник, 23 сентября, может быть вынесен вопрос об отстранении Израиля от всех европейских соревнований, сообщает İdman.biz со ссылкой на Israel Hayom.

По информации источников, из 20 стран с правом голоса большинство выступают за исключение Израиля. Только две или три страны находятся в оппозиции.

Израильская футбольная ассоциация (IFA) пытается всеми силами помешать проведению голосования. Если решение будет принято, местные клубы и сборная могут быть лишены участия в еврокубках и национальных соревнованиях в европейской футбольной системе до дальнейших уведомлений.

İdman.biz