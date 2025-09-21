Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров MLS - ВИДЕО

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона MLS. На счету аргентинца уже 22 гола, сообщает İdman.biz.

Ближайшим преследователем Месси является Сэм Сарридж из "Нэшвилла", который забил 21 мяч. Третью позицию занимает Денис Буанга из "Лос-Анджелеса" с 19 результативными ударами.

В последнем туре Месси помог своей команде одержать победу над "Ди-Си Юнайтед" (3:2), оформив дубль и сделав голевую передачу. С момента перехода в "Интер Майами" летом 2023 года нападающий сыграл 76 матчей во всех турнирах, отметившись 64 голами и 31 результативной передачей.

İdman.biz