Аморим: "Этот парень заслуживает того, чтобы войти в историю!"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отдал должное капитану команды Бруну Фернандешу после победы в матче Премьер-лиги против "Челси" со счетом 2:1.

Как передает İdman.biz, португальский полузащитник открыл счет в первом тайме и довел количество своих голов за "Юнайтед" до 100 во всех турнирах.

Аморим на послематчевой пресс-конференции заявил, что Фернандеш оказывает огромное влияние на коллектив и всегда помогает команде в трудные моменты.

"Он заслуживает всяческих похвал. Этот парень должен войти в историю нашего клуба не только за то, что делает сам, но и за то, чего добивается его команда", — подчеркнул наставник "Манчестер Юнайтед".

Победа над "Челси" помогла команде разрядить напряженную атмосферу после неудачного старта сезона. "Юнайтед" поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 27 сентября против "Брентфорда", затем 4 октября встретится с "Сандерлендом", а 19 октября сыграет с "Ливерпулем".

