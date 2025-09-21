24 Сентября 2025
"Ливерпуль" в трауре: скончался бывший тренер женской команды

21 Сентября 2025 07:21
"Ливерпуль" в трауре: скончался бывший тренер женской команды

Футбольный клуб "Ливерпуль" подтвердил внезапную смерть бывшего тренера женской команды Мэтта Бирда. Ему было всего 47 лет. Трагическая новость вызвала волну скорби и воспоминаний о человеке, который оставил яркий след в английском женском футболе, сообщает İdman.biz.

Бирд дважды признавался лучшим тренером Женской суперлиги (2013, 2014) и считается самым успешным наставником в истории женского "Ливерпуля". Под его руководством команда стабилизировалась в элите, а сам специалист сумел вернуть клуб в высший дивизион после вылета. Последним местом его работы был "Бернли", где он пробыл главным тренером всего два месяца в 2025 году.

Супруга тренера Деб в социальных сетях подтвердила трагическую утрату: "Он был любящим мужем, отцом, братом и дядей. Самым удивительным и заботливым человеком, которого любили все. Мы будем любить тебя вечно, ты настоящая легенда".

"Ливерпуль" также выразил соболезнования: "Мы глубоко потрясены и опечалены внезапной кончиной Мэтта Бирда. Он был не только преданным и успешным тренером, но и по-настоящему теплым человеком, которого всегда будут вспоминать с благодарностью".

