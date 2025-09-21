Бундеслига: "Бавария" и "Фрайбург" одержали уверенные победы на выезде

В чемпионате Германии по футболу прошли матчи 4-го тура Бундеслиги.

Как сообщает İdman.biz, "Бавария" на выезде разгромила "Хоффенхайм" со счетом 4:1, а "Фрайбург" уверенно переиграл "Вердер" в Бремене — 3:0. Еще одну крупную победу в гостях одержал "Майнц", обыграв "Аугсбург" 4:1.

Аутсайдер "Хайденхайм" уступил "Гамбургу" 1:2 и после четырех туров остается без очков. "Кельн", находившийся в верхней части таблицы, проиграл на выезде "Лейпцигу" 1:3, и эта победа позволила хозяевам подняться на второе место.

İdman.biz