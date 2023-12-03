На футбольных полях Европы - ВИДЕО

Вчера в европейских странах состоялись интересные футбольные матчи

İdman.biz со ссылкой на football.kulichki.net приводит их результаты.

Чемпионат Испании. "Жирона" вырвала победу у "Валенсии".

Чемпионат Испании, 15-й тур

"Жирона" - "Валенсия" 2:1 (0:0).

Голы: Дуро, 57 (0:1). Стуани, 83 (1:1). Стуани, 88 (2:1).

Чемпионат Германии. "Хоффенхайм" проиграл в Менхенгладбахе, "Бохум" огорчил "Вольфсбург", "Лейпциг" справился с "Хайденхаймом", "Штутгарт" уверенно переиграл "Вердер"

Чемпионат Германии, 13-й тур

"Боруссия М" - "Хоффенхайм" 2:1 (0:0).

Голы: Плеа, 58 (1:0). Вегхорст, 61 (1:1). Нгуму, 80 (2:1).

"Бохум" - "Вольфсбург" 3:1 (2:1).

Голы: Остерхаге, 19 (1:0). Бернардо, 39 (2:0). Сванберг, 45+1 (2:1). Антви-Аджей, 87 (3:1).

"Лейпциг" - "Хайденхайм" 2:1 (2:1).

Голы: Опенда, 29-с пенальти (1:0). Поульсен, 44 (2:0). Гимбер, 45+2 (2:1).

"Штутгарт" - "Вердер" 2:0 (1:0).

Голы: Ундав, 17 (1:0). Гирасси, 75-с пенальти (2:0).

Чемпионат Англии. “Арсенал” на классе разобрался с “Вулверхэмптоном”.

"Арсенал" не испытал больших проблем в противостоянии с "Вулверхэмптоном". Уже на старте матча давление "канониров" воплотилось в два результативных действия. Сначала Букайо Сака, а затем Мартин Эдегор оформили комфортное преимущество для своей команды, которое удалось удержать до конца противостояния. Были варианты довести дело до разгрома, но реализация лондонцев хромала. В итоге концовка матча оказалась очень нервной, потому что гости сумели воспользоваться своим шансом и реализовали редкую возможность забить мяч в ворота соперника. "Канониры" заставили изрядно понервничать своих болельщиков, но удержать победный результат всё-таки смогли. В итоге лидерская позиция "Арсенала" осталась незыблемой, в этом туре "канониров" никто не сможет сместить с вершины.

Предыстория.

"Арсенал" по итогам 13 тура возглавил турнирную таблицу, набрав 30 очков в 13 встречах, воспользовавшись тем, что главные конкуренты "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в очном противостоянии разошлись миром. "Канониры" не проигрывают 39 из 45 последних встреч в чемпионате Англии. Так же есть ещё одна замечательная серия из 12 домашних матчей без поражений во всех соревнованиях, а последние пять игр оказались победными. В среду вечером "канониры" одержали убедительную домашнюю победу в игре с "Лансом" со счётом 6:0 в Лиге чемпионов. До перерыва "Арсенал" забил сопернику целых пять мячей. Этот успех позволил лондонцам досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. У "Арсенала" отсутствует отстранённый полузащитник Фабиу Виейра. Травмированы Эмиль Смит-Роу и Томас Парти.

"Вулверхэмптон" на данный момент располагается в нижней части таблицы. Команда находится на двенадцатом месте. Клуб набрал 15 очков в 13 встречах. "Волки" приедут на "Эмирейтс" после поражения со счётом 2:3 от "Фулхэма". Поражение от "дачников" означает, что "волки" одержали только одну победу из четырёх последних встреч. Победа была одержана в домашнем матче с "Тоттенхэмом", что стало довольно неожиданным результатом, но также были поражение в игре с "Шеффилд Юнайтед" и ничья с "Ньюкаслом". В последних 29 выездных встречах во всех соревнованиях "волки" выиграли всего четыре раза. "Вулверхэмптон" приедет в Лондон без травмированных Джо Ходжа и Педру Нету.

Ход матча.

"Арсенал", на правах лидера АПЛ, мощно начали встречу. Уже на шестой минуте хозяева открыли счёт: Букайо Сака здорово разобрался с соперниками и выдал передачу на Габриэла Жезуса, бразильский форвард грамотно прикрыл мяч корпусом и в окружении двух защитников выполнил передачу на Такэхиро Томиясу, который отдал пас под удар на Сака и Букайо не оплошал, его удар оказался точным. VAR проверил гол на легитимность и не нашёл поводов для отмены. Не прошло и десяти минут, как хозяева удвоили преимущество в счёте. Деклан Райс перевёл мяч на правый фланг, где Букайо Сака исполнил классный навес на Александра Зинченко, который сыграл в "стенку" с Габриэлом Жезусом и прострелил на Эдегора, а Мартин в одно касание завершил великолепную комбинацию команды. Доминировал "Арсенал" и вполне мог увеличивать преимущество в счёте. На 20-й минуте Букайо Сака выполнил передачу на Мартина Эдегора, который забросил мяч на Леандро Троссара, бельгиец обыграл защитника, но переиграть Жозе Са не смог. Кипер "Вулверхэмптон" не смог продолжить матч, минут десять назад он получил повреждение, которое, видимо, усилилось и потребовалась замена. Португальского вратаря поменял Дэниэл Бентли. На 29-й минуте Дэклан Райс мощно приложился по воротам, но максимум чего удалось добиться, так это углового. На 37-й минуте очередной опасный момент создают "канониры" у ворот гостей: вновь Букайо Сака в центре внимания, англичанин выполнил прекрасную передачу на Габриэла Мартинелли, но бразильский форвард пробил в штангу. Через минуту, после розыгрыша углового, Мартин Эдегор перевёл мяч на правый фланг, на Букайо Сака, который здорово исполнил навес на Габриэла Жезуса, но бразилец умудрился не попасть в створ из выгоднейшей позиции. К основному времени первого тайма арбитр добавил аж семь минут. В течение этого времени хозяева еще пару раз ударили по воротам гостей, но с ударом Габриэла Жезуса без проблем справился Дэниэл Бентли, а Леандро Троссар, после передачи Габриэла Мартинелли, не попал в ближний угол из выгоднейшей позиции.

В перерыве замен не было и соперники начали вторую половину встречи в стартовых составах. На 49-й минуты возникла спорная ситуация в штрафной площади гостей, где Габриэлу Жезусу помешал пробить по воротам Макс Килмен, по мнению бразильского форварда с нарушением правил, но VAR не увидел противоправных действий со стороны защитника и оставил без внимания данную ситуацию. На 58-й минуте Леандро Троссар решился на удар после передачи с правого фланга от Букайо Сака, но выстрел получился сильно мимо цели. На 63-й минуте гости совершают первые две замены в матче: вместо Уго Буэно и Жана-Рикнера Бельгарда на поле появились Мэтт Догерти и Пабло Сарабия. Через минуту после замен хозяева провели очередную опасную атаку: Мартин Эдегор сделал прекрасную передачу под удар Деклану Райсу, но мощный удар англичанина пришёлся мимо створа. На 67-й минуте Микель Артета решается на первую замену: Габриэла Жезуса поменял Эдди Нкетиа. На 68-й минуте первый "горчичник" в матче схлопотал Вильям Салиба. На 70-й минуте Габриэл Мартинелли совершил попытку удара, но мяч, транзитом через соперника, прилетел точно в руки Даниэлу Бентли. На 75-й минуте вновь Букайо Сака разорвал правый фланг, сместился ближе к центру и здорово пробил, но считанных сантиметров не хватило для попадания в дальнюю "девятку". На 77-й минуте произошла вторая замена в составе "Арсенала": Габриэла Мартинелли поменял Кай Хаверц. На 79-й минуте Бен Уайт заменил Такэхиро Томиясу. На 82-й минуте очередной опаснейший момент возник у ворот гостей: Леандро Троссар прорвался через центр обороны и ударил из прекрасной позиции, но Дэниэл Бентли выручил, однако, мяч от кипера отскочил и первым на добивании был Букайо Сака, но и в этот раз Бентли был на высоте. А на 86-й минуте интрига вернулась в матч: привоз имени Александра Зинченко закончился потерей мяча, Нелсон Семеду обокрал украинца и выдал прекрасную передачу на Матеуса Кунью, бразилец своим моментом воспользовался сполна и обводящим ударом поразил ворота соперника. Уже в следующей атаке хозяева обязаны были вновь убегать с гандикапом в два мяча, но Эдди Нкетив, после потрясающей мередачи от Мартина Эдегора, не смог переиграть кипера гостей. Тут же Хи Чан Хван получил жёлтую карточку за симуляцию. На третьей добавленной минуте к основному времени соперники произвели ряд замен: Якуб Кивёр и Жоржиньо появились на поле у "Арсенала" вместо Мартина Эдегора и Букайо Сака, а у "Вулверхэмптона" Томми Дойл вышел на поле вместо Саши Калайджича. Концовка встречи ничем интересным не запомнилась, только лишь "горчичником" Матеуса Куньи за разговоры.

Лучший игрок матча - Букайо Сака.

Букайо отыграл прекрасный матч, он принял участие практически во всех опасных моментах созданных его командой, при этом, ему удалось открыть счёт и именно его активные действия привели ко второму результативному действию, где он оказался соавтором гола.

Чемпионат Франции. "Лион" уступил "Лансу".

Чемпионат Франции, 14-й тур.

Ланс - Лион 3:2 (1:1).

Голы: О`Брайен, 15 (0:1). Саид, 26 (1:1). Франковски, 52-с пенальти (2:1). О`Брайен, 72 (2:2). Франковски, 74 (3:2).

"Нант" оказался сильнее "Ниццы".

Чемпионат Франции, 14-й тур.

Нант - Ницца 1:0 (1:0).

Гол: Молле, 25 (1:0).

Чемпионат Турции. "Галатасарай" дожал "Пендикспор".

Чемпионат Турции, 14-й тур

"Пендикспор" - "Галатасарай" 0:2 (0:0).

Голы: Бакамбю, 70 (0:1). Зиеш, 82 (0:2).

"Адана Демирспор" - "Самсунспор" 2:3 (1:2).

Голы: Ньянг, 27-с пенальти (1:0). Нтчам, 35-с пенальти (1:1). Холсе, 45+5 (1:2). Муандилмаджи, 64 (1:3). Бараси, 70 (2:3).

Чемпионат Италии. Гол Педро принёс "Лацио" победу над "Кальяри".

Чемпионат Италии, 14-й тур

"Лацио" - "Кальяри" 1:0 (1:0).

Гол: Педро, 8 (1:0).

Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" оступился в Памплоне.

В игре 15-го тура Примеры "Осасуна" и "Реал Сосьедад" обменялись голами в Памплоне - 1:1! Дебют встречи на "Эль-Садаре" сложился максимально скверно для сансебастьянцев. Мало того что уже на 2-й минуте игры "бело-голубые" оказались в роли догоняющих после гола Мои Гомеса, так вскоре баски потеряли Барренечеа... Травма "семёрки" команды Альгуасиля открыла дорогу в состав Захаряну. Как и вся команда, Арсен активнее провёл вторые 45 минут. В этом свете парадоксально, что гол "королевских" пришёлся на первый тайм. Умар Садик, как и неделей ранее, заставил позабыть о командной игре "Сосьедада", сравняв счёт пушечным дальним выстрелом. Перед уходом в раздевалки блеснул индивидуальным мастерством Браис Мендес, но Серхио Эррера был начеку. После перерыва "красные" всё своё внимание направили на разрушение непрекращающихся атак "Реала Сосьедад". Памплонцы справились со своей задачей. Более того, при удачном стечении обстоятельств "Осасуна" даже могла вырвать три очка! Ещё до завершения часа игры едва-едва не оформил дубль Гомес, а уже в эндшпиле матча вышедший на замену Авила упустил возможность стать героем встречи. Миролюбивая неделя получилась у "Сосьедада", которому через три дня предстоит сыграть на выезде в 1/32 финала Кубка Испании.

Предыстория.

Субботнюю программу 15-го тура Ла Лиги закроет матч в Памплоне между "Осасуной" и "Реалом Сосьедад". Отчётный поединок на стадионе "Эль-Садар" откроет вторую сотню официальных встреч географических соседей. Прежде наваррцы выигрывали каждый четвёртый матч у "Сосьедада", однако в новейшей истории баски превратились в крайне неудобного соперника для "красных". На финише сезона 11/12 быстрый гол экс-форварда "Кубани" Ибраима Бальде принёс боровшейся за еврокубки "Осасуне" минимальную победу в родных стенах (1:0). С тех пор памплонцы не могут выиграть у "королевских" уже на протяжении 15 матчей в рамках Примеры и Кубка Испании... По возвращении наваррцев в элиту противостояние "Осасуны" и "Реала Сосьедад" проходит под знаком тренерской дуэли Ягобы Аррасате и Иманоля Альгуасиля с заметным перевесом рулевого "бело-голубых" - 7 викторий басков при 2-х ничьих. В 5 последних очных матчах "чури-урдин" одержали 5 "сухих" побед с общим счётом 8:0, а обе игры прошлого сезона завершились с идентичным счётом 2:0 в пользу "Сосьедада". Исход апрельского матча команд на "Эль-Садаре" решили ранний автогол голкипера наваррцев Серхио Эрреры и поздний мяч Такэ Кубо.

Прошлый сезон получился сверхуспешным для "Осасуны": благодаря седьмому месту в чемпионате памплонцы впервые с середины 00-х годов пробились в еврокубки, а в Кубке Короля "красные" во второй раз в клубной истории добрались до финала, в котором команда Аррасате дала бой "Реалу" (1:2). Летняя сага с возможным исключением "красных" из Лиги конференций, похоже, задала тон скомканному сезону наваррцев... "Осасуна", в конце концов, выиграла войну в кабинетах и дважды сыграла с "Брюгге" (1:2 дома, 2:2 в гостях), не сумев квалифицироваться в основную сетку ЛК. После того в 11 турах Ла Лиги памплонцы выиграли лишь у "Алавеса" (2:0) и поднявшейся из Сегунды "Гранады" (2:0). После победы над андалусийцами "Осасуна" довольствовалась только 1 очком из 12 возможных в играх с "Бетисом" (1:2), "Жироной" (2:4), "Лас-Пальмасом" (1:1) и "Вильярреалом" (1:3). Если неудачная серия подопечных Аррасате затянется, то наваррцы рискуют начать борьбу за выживание - перед началом тура "Осасуна" имела 6-очковый отрыв от зоны вылета. Вне заявки "рохильос" из 22-х футболистов остались опытный правый защитник хозяев Рубен Пенья, получивший повреждений в игре с "подводниками", "восьмёрка" памплонцев Дарко Брашанац, в последний раз выходивший на поле в апреле, и ориентированный на созидание Кике Барха.

"Реал Сосьедад" выступает на три фронта и не отступает от симпатичного комбинационного футбола, в котором многое построено на сыгранности лидеров "королевских". Если в Ла Лиге команда Иманоля Альгуасиля покамест ограничивается борьбой за промежуточное 5-е место с другим грандом из Страны Басков "Атлетиком", то в Лиге чемпионов сансебастьянцы досрочно вышли в плей-офф. Первая евровесна для "Сосьедада" в ЛЧ за 20 лет! За тур до конца группового этапа сильнейшего клубного турнира Старого Света "Реал Сосьедад" по дополнительным показателям опережает "Интер", а потому даже ничья в Милане позволит "чури-урдин" сохранить первую строчку. Календарь у "бело-голубых" не самый простой: до конца года сансебастьянцам предстоит провести 6 матчей, 5 из них - в гостях, а единственную домашнюю игру с крепким "Бетисом" будут предварять выезды к "Вильярреалу" и "Интеру"... После международного перерыва роскошный дальний выстрел Умара Садика помог "Сосьедаду" сломить сопротивление "Севильи" (2:1), а спустя два дня "королевские" в экспериментальном сочетании не смогли взломать оборону "Зальцбурга" - 0:0. "Бело-голубые" отправились в Памплону в составе делегации из 24-х игроков. Помимо Мартина Меркеланса, уже давно находящегося в лазарете басков, тренерский штаб Альгуасиля не может рассчитывать на услуги центрфорварда Карлоса Фернандеса.

Ход матча.

Ягоба Аррасате ограничился двумя заменами в стартовом составе "Осасуны" после поражения в прошлом туре Примеры. Травмированного Рубена Пенью сменил Хуан Крус, что передвинуло в линию атаки колумбийца Хоана Мохику, а Хону Монкайоле наставник "красных" предпочёл Рубена Гарсию. Иманоль Альгуасиль масштабно ротировал основу "Реала Сосьедад" посреди недели, а потому перед игрой в Памплоне главный тренер басков выполнил сразу семь перестановок в старте. Вновь вышли с первых минут в составе "бело-голубых" бессменный первый номер гостей Алекс Ремиро, Игор Субельдия, Мартин Субименди и Браис Мендес. На левом краю обороны "королевских" Айена Муньоса, признанного лучшим футболистом сансебастьянцев в ноябре, поменял Киран Тирни, восстановившийся от травмы, полученной в баскском дерби против "Атлетика" (3:0). Арсен Захарян после первого полного матча за "Сосьедад" ожидаемо остался в резерве сансебастьянцев. Также на скамейке "чури-урдин" нашлось место оправившемуся от повреждения Андре Силве, который вошёл в заявку на игру Примеры впервые с октября.

Рубен Гарсия разыграл мяч с центра поля со стартового свистка Хуана Пулидо Сантаны. Футболисты обеих команд предстали на поле стадиона "Эль-Садар" в домашних комплектах формы: памплонцы действовали в привычном сочетании красного верха и тёмно-синего низа, в то время как сансебастьянцы выступали в полосатой бело-голубой форме. Не прошло и двух минут с начала игры как "Осасуна" огорчила Ремиро в завершении первой затяжной атаки наваррцев. "Рохильос" перегрузили правый край нападения, после прострела от ближней бровки Будимир зацепился за мяч во владениях сансебастьянцев и неглядя покатил сферу поперёк на вбежавшего в чужую штрафную Мои Гомеса, расстрелявшего створ ворот "Сосьедада" залпом с линии вратарской, - 1:0! Браис Мендес не смог перехватить голевой пас одного из лучших бомбардиров Ла Лиги, а Амари Траоре не успел накрыть роковой выстрел Гомеса верхом... После возобновления встречи "королевские" закрепились на чужой половине поля. Если несколько позиционных атак басков не привели к чему-либо интересному у ворот Эрреры, то первая внятная попытка высокого прессинга сансебастьянцев могла дорого стоить "красным"! Алехандро Катена, летом оформивший хет-трик в контрольном поединке с "Реалом Сосьедад", отдал небрежный пас на вратаря, Садик перехватил мяч, развернулся, сблизился с голкипером и пробил в упор в грудь Эррере. Мяч отскочил к Барренечеа, добивание которого принял на себя капитан "Осасуны" Давид Гарсия, рикошетом от которого мяч просвистел выше оставленного Эррерой створа ворот памплонцев!

Подопечные Аррасате отбились после первого в матче углового и вскоре передвинули игру к центру поля. По-прежнему заметен был крен в атаках наваррцев на правый край, где здорово взаимодействовали Хесус Аресо и Рубен Гарсия. К слову, именно пас пяткой 14-го номера "рохильос" на Аресо предшествовал прострелу правого защитника хозяев от лицевой, что в конечном счёте привело к быстрому голу Мои Гомеса. Следующая пауза наверняка расстроила тренерский штаб Альгуасиля и воодушевила отечественных любителей футбола. Ещё до излёта стартовой четверти часа Андер Барренечеа далеко отпустил мяч от себя в левом полуфланге и врезался в Давида Гарсию, вывернув голеностоп при контакте со столпом обороны "Осасуны"... В экстренном порядке "семёрку" сансебастьянцев заменил Арсен Захарян. Примерно 80 минут игрового времени было в распоряжении у россиянина на то, чтобы проявить себя в Памплоне! Конечно, при исключении сценария обратной замены. Обученные памплонцы со знанием предмета оборонялись, располагаясь всем составом за линией мяча. По обыкновению, много было поперечных передач у "Сосьедада", но с продвижением мяча в финальную треть у сансебастьянцев были очевидные трудности... Мерино и Мендес раз за разом застревали в районе центрального круга, а подключения Тирни и Траоре не приводили к должному эффекту на подступах к штрафной наваррцев. Нестандартные ходы должны были помочь "бело-голубым" расшатать защитные построения памплонцев. Привязанный к левому флангу Захарян ситуативно оказался в центре нападения "королевских" и забежал за спину защитникам после аккуратного заброса Браиса Мендеса, но передача партнёра получилась чересчур сильной. С учётом наличия габаритного Садика баски обязаны были время от времени грузить мяч к воротам Серхио Эрреры. После подачи Тирни игровой снаряд перелетел через Садика, а на дальней штанге Мендес опередил Круса и неакцентированно пробил мимо цели. Арбитр с Канарских островов назначил угловой, который вызвался исполнить Захарян: Арсен слева навесил на Мерино, воспитанник "Осасуны" кивком головы адресовал мяч на дальний угол вратарской памплонцев, где Садик продавил Мохику - неточно! Зато на противоположном конце поля рейды легковесного Мохики всё чаще беспокоили сансебастьянцев. После передачи левого латераля "красных" хлёсткий выстрел Торро с 18 метров заставил вступить в игру Ремиро, а спустя несколько минут уже Будимир откликнулся на подачу Мохики на низкой высоте - мяч улетел на угловой рикошетом от Субельдии. Ранее розыгрыш корнера "чури-урдин" накоротке мог привести к ответному голу "Реала Сосьедад": Захарян вернул мяч Кубо, и японец пробил из-под защитника в сетку ворот наваррцев с внешней стороны. Перед свистком на перерыв "бело-голубые" усилили давление на ворота Эрреры и добились своего. Во втором туре Примеры кряду Умар Садик исполнил эффектный сольный номер, подхватив мяч в середине поля. Долговязый нападающий "Сосьедада" за счёт смены движений ушёл от Катены, улучшил позицию и вколотил мяч впритирку с дальней стойкой ворот Эрреры, воспользовавшись пассивностью Круса, - 1:1! Уже в добавленное к первому тайму время Садик оставил мяч Мендесу, "парашют" которого с дальней дистанции вынудил голкипера "Осасуны" кончиками пальцев перевести мяч на угловой.

Ни Ягоба Аррасате, ни Иманоль Альгуасиль не стали вносить корректировки в сочетания команд, актуальные на момент конца стартовой половины встречи. Первый тайм завершился на мажорной ноте для "королевских", а потому неудивительно, что и сразу после перерыва игра шла под диктовку "чури-урдин". Участившиеся остановки игры могли помочь "красным" свести на нет атакующий порыв "Реала Сосьедад". Впрочем, силовой футбол нёс в себе и сопутствующие издержки... Пулидо Сантана выписал предупреждение Тирни за грубый подкат против Торро, а спустя пару минут Мохика ценой травмы остановил прорыв Такэ Кубо. В начале матча Барренечеа повредил голеностоп, а на старте второго тайма Мохика травмировал колено... В паузе сильно хромавшего 22-го номера "Осасуны" сменил 22-летний Хорхе Эррандо. Для Эррандо встреча с басками была всего четвёртой в карьере на уровне Ла Лиги! Свежий защитник "рохильос" занял место левого центрального в тройке оборонцев наваррцев, тогда как Хуан Крус перешёл на позицию покинувшего поле Мохики. В редкой вылазке памплонцев к воротам "королевских" Мои Гомес улучил шанс оформить дубль. Полузащитник хозяев подхватил бесхозный мяч и без подготовки пробил на исполнение - после обводящего удара Гомеса мяч разминулся в метре от дальней штанги ворот Ремиро! Катена и Будимир за короткий промежуток времени увидели перед собой жёлтый цвет, а в промежутке между двумя горчичниками футболистам "Осасуны" баски не реализовали верный голевой момент. Браис Мендес собрал на себе нескольких игроков в красном и отпасовал назад под удар Кубо, Такэ хлёстко выпалил низом с 17 метров, Эррера сложился и парировал мяч перед собой, подоспевший на добивание Мерино головой пробил в противоход Эррере, который успел подняться с газона и в прыжке спасти "рохильос" от неприятностей! Поблизости находился Захарян, но с нулевого угла Арсен не решился бить, тогда как Тирни со входа в штрафную пробил слабо и неточно...

В начале заключительной трети матча на "Эль-Садаре" ушедший в тень Рубен Гарсия уступил место на поле Хону Монкайоле. Де-факто голевой эпизод "Осасуны" стал единственным, в котором сверкнул харизматический лидер наваррцев... Если в первом тайме хозяева ещё помышляли о контригре, то после перерыва ответные быстрые атаки парней Аррасате можно было пересчитать на пальцах одной руки! На финише основного времени матча "бело-голубые" владели мячом более 80% игрового времени, если считать за точку отсчёта вторые 45 минут. Череда жёлтых карточек в Памплоне, к счастью, не отодвинула на второй план футбол, а лишь подчеркнула желание обеих команд. Так или иначе, любой матч "Осасуны" против коллектива из Страны Басков тоже можно именовать баскским дерби! Такие вот региональные и исторические особенности. Миниатюрный Кубо наиграл на жёлтую, переусердствовав в борьбе за верховой мяч с Эррандо, а впоследствии Робин ле Норман получил лимитное пятое предупреждение вслед за Катеной. Несмотря на весь кризис идей с игры, у ворот Эрреры всё ещё могло что-то выгореть с одного из многочисленных стандартов. Кубо не впервый раз обыгрался накоротке с Захаряном, после плотного прицельного дальнего удара которого на доли секунды показалось, что Арсен наконец-то откроет счёт своим голам в Испании! Однако Будимир успел не только подставить спину под залп россиянина, но и помешать сыграть на подборе Мендесу. Вскоре Аррасате и Альгуасиль синхронно освежили игру: у сансебастьянцев Айен Муньос и Микель Оярсабаль сменили Кирана Тирни и Умара Садика соответственно, тогда как в стане "красных" Эсекьель Авила, Начо Видаль и Рауль Гарсия заменили Аймара Ороса, Хуана Круса и Анте Будимира. Кстати говоря, замена Круса стала третьей вынужденной в матче... Сразу после выхода на поле Начо Видаль эффектно пробил через себя из района 11-метровой отметки, но мяч прошёл много выше перекладины. Перед собственной обратной заменой Захарян успел отметиться ещё одной дальней попыткой, заблокированной защитником "рохильос". Все полевые игроки наваррцев готовы были бросаться на амбразуру, что прочувствовал на себе и Муньос. Перед началом компенсированного времени памплонцы неожиданно могли вырвать победу после того как Ремиро выбежал далеко за пределы собственных владений и подарил мяч Авиле, который тут же пробил сильно правее открытого створа ворот "Сосьедада"...

Лучший игрок матча – Серхио Эррера.

Впервые с января 2021 года "Осасуна" не проиграла "Реалу Сосьедад" в официальной встрече, в чём велика заслуга первого номера памплонцев. Пять сейвов совершил основной голкипер наваррцев, не справившись только с неберущимся чумовым дальним ударом Садика. Ключевым моментом игры стали два последовательных сейва Эрреры после ударов Кубо и Мерино.

Чемпионат Испании. "Реал" разобрался с аутсайдером.

Очень уверенно и экономно "сливочные" разобрались с одной из слабейших команд лиги. С первых минут "Реал" имел тотальный территориальный перевес, а гости к тому же быстро потеряли из-за травмы основного вратаря. На экваторе тайма Браим Диас реализовал едва ли не первый по-настоящему голевой момент, после шикарного паса от Тони Крооса разобравшись один в один с резервным голкипером "Гранады". Дальше мадридцы не форсировали ситуацию, но перед перерывом взорвались, создав пару моментов. Беллингем и Хоселу промазали с нескольких метров, сохранив интригу. В дебюте второго тайма Феррейра парировал удар Беллингема из убойной позиции, но Родриго успел на добивание и упрочил перевес хозяев. На этом игра была сделана, и дальше "Реал" катал квадраты в масштабах всего поля, изредка придумывая варианты сделать счет разгромным. Не срослось, но "сливочные" не особо и стремились, а "Гранада" так ни разу и не потревожила Лунина. Догоняет "Реал" "Жирону" и по итогам тура точно оторвется либо от "Барселоны", либо от "Атлетико", либо сразу от обоих конкурентов, если они сыграют вничью.

Предыстория

"Жирона" продолжает свое триумфальное шествие по полям Испании. В отчетном туре лидер добыл очередную победу над "Валенсией", так что даже для того, чтобы его догнать, "Реалу" надо брать три очка. Плюс снизу подпирают "Атлетико" с "Барселоной". У "матрасников" меньше на четыре очка, но есть матч в запасе, у "Барселоны" такого бонуса не имеется, а сегодня им как раз биться между собой. Так что у "сливочных" есть шанс оторваться. Всё-таки есть сомнения, что "Жироне" хватит класса и запаса прочности на всю дистанцию. "Гранада" решает совсем другие задачи. С одной победой команда застряла в зоне вылета, и вполне может там и остаться. Ужочень много гости пропускают при посредственной игре в атаке. Безнадежнее выглядит только "Альмерия", так что шансов у команды Медины сегодня немного. Потерь у "Гранады" почти нет – травмированы только Вальехо и Рубио. У "Реала" лазарет заполнен прилично: Куртуа, Милитао, Кепа, Чуамени, Гюлер, Камавинга и Винисиус, однако глубины скамейки должно хватить, чтобы не испытать проблем со столь слабым соперником, каким стала нынешняя "Гранада".

Ход матча

Алаба с Рюдигером составили пару в центре обороны, Вальверде и Кроос расположились в опорной зоне, а Беллингем и Диас закрыли фланги. Хоселу с Родриго вышли в атаке. У гостей Торрент вышел в пару к Микелю, а справа в полузащите расположился номинальный защитник Манафа. Естественно, мяч и территорию сразу прибрал под контроль "Реал". Пару раз залезли мюнхенцы в офсайд, затем заработали корнер и постепенно заперли гостей в штрафной. Мяч у "Гранады" почти не держался, а уже к исходу стартовой десятиминутки потребовалась экстренная замена вратаря. На ровном месте основной голкипер "Гранады" Фернандес получил повреждение и продолжить матч не сумел, уступив место Феррейре. На исходе трети тайма Родриго едва не замкнул прострел Вальверде из убойной позиции. Гости ответили штрафным, после подачи которого мяч, никого не задев, пролетел рядом со штангой. Ближе к середине тайма Рюдигер с Беллингемом стали учить судью, как и когда свистеть. Рефери совет не оценил, выписав обоим по карточке, а пару минут спустя "Реал" открыл счет. Кроос классным разрезающим пасом вывел Диаса на рандеву с Феррейрой, а Браим подработал и вторым касанием уложил мяч в ворота. Дальше игра заметно поскучнела – задачу-минимум "Реал" решил, а тратить зря силы явно не хотел. Мадридцы неспешно играли в контроль, "Гранада" все так же сидела у ворот в расчете на стандарт или удачную контратаку. Ближе к перерыву хозяева активизировались, рассчитывая забить в раздевалку второй. Были они к этому близки – Диас эффектно пяткой откинул мяч Беллингему, который выскочил к воротам, однако из убойной позиции пробил рядом с дальней штангой. На последней минуте основного времени Беллингем рухнул в штрафной после контакта с Игнаси. На грани фола, но все-таки в мяч сыграл защитник, и потому пенальти хозяева не дождались. Уже в компенсированное время Хоселу с нескольких метров пробил мимо после заброса от Вальверде, но в любом случае был в офсайде.

В перерыве Васкес сменил Карвахаля. В дебюте тайма Диас взял на себя игру и нанес обводящий удар в дальний угол от угла штрафной, но в створ не попал. По-прежнему гораздо лучше мяч держался у "сливочных", "Гранада" только отбивалась. Не особо ладилось и сзади – через десять минут после возобновления встречи "Реал" забил второй. Диас продрался к лицевой откуда выкатил под второй темп Беллингему. С нескольких метров расстреливал ворота Джуд, но Феррейра каким-то чудом среагировал, однако первым на отскок успел Родриго, поразивший уже пустой створ. За полчаса до конца редкий корнер заработал "Реал", однако Кроос подал неудачно. Пошли замены. Петрович и Вайссман вышли вместо Манафы с Узуни. У хозяев Себальос появился вместо Хоселу. Кроос уже к середине тайма набил больше сотни передач – очень много комбинировал "Реал" в глубине, убивая время. Трибуны развлекались тем, что по поводу и без освистывали арбитра, принявшего несколько спорных решений не в пользу "Реала", и посадившего еще в первом тайме пару человек на карточки. За двадцать минут до конца Васкес не то бил, не то стрелял на дальнюю штангу – и сам не попал, и Беллингем не успел замкнуть. Следом дальний удар Родриго накрыл защитник, а дальше "Реал" должен был оформлять разгром. Беллингем классным забросом вывел Вальверде один на один, однако пока Федерико подрабатывал, Феррейра успел сократить угол обстрела и вышел победителем из этой дуэли. Пару минут спустя Гумбау сбил Васкеса, получив предупреждение. За десять минут до конца Медина снял Байе и Сарагосу. Карерас и Пуэртас вышли. У "Реала" Гарсия и Пас сменили Родриго с Диасом. Уступая в два мяча, в концовке гости отметились парой неточных ударов издали – Гумбау и Пуэртас попытали счастья, но в целом "Гранада" в атаке была почти нулевая. "Реал" ответил дальним же выстрелом Паса, который пришелся в защитника. На угловом "сливочные" особо ничего не придумали, докатав до свистка компенсированные пару минут.

Лучший игрок матча – Браим Диас

Воспользовался своим шансом нечасто играющий с первых минут Диас. Забил сам с классной передачи Крооса, а потом поучаствовал во второй голевой атаке. Должен был автором голевой передачи стать, но вратарь потащил удар Беллингема из убойной позиции, не справившись затем с добиванием Родриго.

Чемпионат Португалии. "Порту" не испытал проблем в матче с "Фамаликаном".

Чемпионат Португалии, 12-й тур.

Фамаликан - Порту 0:3 (0:2).

Голы: Эванилсон, 8 (0:1). Тареми, 45+4 (0:2). Консейсау, 87 (0:3).

Чемпионат Италии. "Милан" разобрался с "Фрозиноне".

Чемпионат Италии, 14-й тур

"Милан" - "Фрозиноне" 3:1 (1:0).

Голы: Йович, 43 (1:0). Пулишич, 50 (2:0). Томори, 74 (3:0). Брешианини, 82 (3:1).

Чемпионат Англии. "Ньюкасл" снова обыграл "Манчестер Юнайтед".

Месяц назад эти команды встречались в Кубке Лиги на "Олд Траффорд", и "Ньюкасл" тогда разгромно выиграл, после чего слухи о потенциальной отставке Тен Хага начали распространяться с новыми силами. Разумеется, сегодня манкунианцы были настроены на то, чтобы взять реванш. Но сделать это не получилось. Более того, если бы "Ньюкасл" вновь выиграл со счетом 3:0, это было бы более чем заслуженно. Но "сороки" ограничились лишь одним забитым мячом – Гордон в начале второго тайма замкнул прострел Триппьера. На протяжении остального времени подопечные Хау атаковали практически беспрерывно, но с реализацией у них в этот вечер имелись проблемы. Отличиться могли и Исак, и Альмирон, и Майли, да и Триппьер вполне мог записать свою фамилию на табло, если бы мяч после его шикарного удара со штрафного пошел чуть ниже и не попал в перекладину. У гостей же в атаке какая-никакая конкретика появилась лишь в самой концовке, когда "сороки" уже подустали и лишились из-за травмы Поупа, которого пришлось менять на Дубравку. "Манчестер Юнайтед" под занавес основного времени даже сумел забить, но гол был отменен из-за офсайда у Магуайра. Играть оставалось еще около десяти минут, но больше манкунианцы ничего не создали, не сумев сравнять счет. "Ньюкасл" одержал абсолютно заслуженную победу и обошел "красных дьяволов" в таблице.

Предыстория.

Дуэль "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед" закрывает субботнюю программу 14-го тура АПЛ, и к ней "сороки" с "красными дьяволами" подошли, будучи соседями по таблице. Манкунианцы сейчас шестые, а "Ньюкасл" находится строчкой ниже. Если в прошлом туре чемпионата обе команды добились побед ("Ньюкасл" разгромил "Челси", а "МЮ" – "Эвертон"), то в середине текущей недели в рамках Лиги Чемпионов синхронно сыграли вничью. И тех, и других к выходу из группы ничейные результаты не приблизили, и теперь в последнем туре что "красные дьяволы", что "сороки" легко могут пролететь даже мимо "стыков" Лиги Европы. Пожалуй, положение "Ньюкасла" в своем квартете чуть лучше, но не значительно. Остается только догадываться, какими были бы результаты "сорок" и манкунианцев, если бы не огромное количество потерь в составах обеих команд. У "Ньюкасла" в лазарете до сих пор числятся Барнс, Ботман, Берн, Джейкоб Мерфи, Андерсон, Уиллок, Таргетт, Манкильо и Уилсон. Рассчитывать, разумеется, невозможно и на дисквалифицированного Тонали. У "Юнайтед" же сегодня не сыграют Лисандро, Эриксен, Дьялло, Каземиро, Эванс и Маунт. Про Санчо отдельно говорить смысла нет – в отношении него ничего не изменилось. В роли небольших фаворитов нынче выступают "сороки", которые, напомним, выиграли два последних очных матча. В начале ноября подшефные Хау разгромили соперника со счетом 3:0, а сам Эдди на послематчевой пресс-конференции сказал о том, что выпустил некоторых основных игроков по ходу второго тайма, дабы те получили игровые минуты, как тренировочную нагрузку. А во втором круге прошлого сезона "Ньюкасл" выиграл со счетом 2:0. Продлят ли "сороки" победную серию до трех игр?

Ход матча.

Хау выставил ровно тот же основной состав, что и на матчи с "Челси" и "ПСЖ". Атакующее трио сформировали Гордон, Исак и Альмирон, а в полузащите в схеме 4-3-3 вышли Майли, Гимарайнс и Жоэлинтон. У гостей на острие появился Марсьяль, фланги атаки заняли Гарначо и Рэшфорд, Бруну играл "десятку", а в опорной зоне пару Мактоминею составил Майну, который своим не по годам зрелым выступлением в игре с "Эвертоном" поразил многих. В центре обороны в паре с Магуайром вышел не Линделеф, а Шоу.

"Ньюкасл" начал активнее. Первую атаку, которую разогнал Жоэлинтон, "сороки" провели через левый фланг. Бразилец там легко убрал на замахе Мактоминея, но прострелил в штрафную неудачно. Несколько минут спустя дриблингом на левом краю отметился уже Ливраменто. Ушел он от Рэшфорда, вошел в штрафную и прострелил вдоль ворот, а Магуайр успел отправить сферу на угловой. Триппьер с корнера закрутил сферу к дальнему краю вратарской, откуда мяч был выбит с огромным трудом. Подбор остался за "сороками", и вскоре они вновь заставили манчестерских фанатов понервничать. Гимарайнс "шведой" пробил из пределов штрафной и попал прямо в соперника, а в новой волне атаки пошел заброс из глубины на Исака, который не смог обработать мяч во владениях Онаны. Минуло ровно десять минут, и сразу же после этого "МЮ" ответил резким выпадом. Бруну шикарной передачей из глубины бросил в рывок Гарначо, который убежал от Триппьера, ворвался в штрафную и двинул в ближний угол, но Поуп был начеку и справился с ударом. Этот момент словно стал для "Ньюкасла" индикатором того, что надо немного сбавить обороты и перевести дух. Это "сороки" и сделали, некоторое время проведя в низком блоке. "МЮ" на этом отрезке почти ничего не придумал, можно было выделить разве что заблокированный выстрел Ван-Биссаки. После этого хозяева снова пошли вперед. Манкунианцы старались высоко прессинговать, так что игра пошла на встречных курсах. На 17-й минуте Альмирон вполне мог открывать счет. Триппьер из полуфланга выдал пас на правый край штрафной, куда устремился Жоэлинтон. Майну не удержал бразильца, а тот следом выдал прострел как раз на Альмирона. Мигель бил с левой левее центра, но Онана сгруппировался и отбил мяч. Новую атаку ударом с дуги штрафной увенчал Гимарайнс – неточно. А еще спустя минуту простил гостей уже Исак. Альмирон простреливал с правого края вдоль ворот, попав в Ван-Биссаку, который срезал сферу на Исака. Швед бил примерно с линии вратарской, но Магуйар умудрился подставить ногу, благодаря чему мяч прокатился рядом со штангой. После подачи с углового и скидки головой пробивал Ласселлс – мимо створа!

В общем, по итогам первой половины тайма "Ньюкасл" абсолютно точно наиграл на гол. "Манчестер Юнайтед" старался либо высоко прессинговать, либо отходить в средний блок, но ни в одной из этих ситуаций на игрока "Ньюкасла", который находился с мячом, почти не оказывалось давление. Из-за этого легко проходили вертикальные передачи различных типов, а в момент приема защитникам "МЮ" накрывать соперников не удавалось. Хороши были и Гордон, и Альмирон, и, конечно, Исак. На 27-й минуте хозяева заработали угловой, и после подачи Триппьера Онана не очень удачно сыграл на выходе и выбил мяч прямо на Исака. Тому в итоге нанести удар не дали, опасность не принесла и вторая волна атаки. Через несколько минут Александер все же сумел пробить – он завершал атаку ударом с линии штрафной. Форварду мешал Магуайр, так что выстрел особо удачным не вышел – мяч пролетел в стороне от правой штанги. В следующей быстрой атаке на ударную позицию вывели уже Альмирона – это сделал Триппьер. Мигель ворвался в штрафную, качнул защитника и зарядил с левой, но в створ не попал. "Ньюкасл" продолжал разнообразно атаковать, и на 37-й минуте Шер заработал штрафной после того, как прошел с помощью дриблинга пронесся мимо троих соперников и следом был сбит Магуайром. Триппьер со стандарта пробил практически идеально, но попал в перекладину, а после отскока мяч забрал Онана! К этому моменту "МЮ" не уступал в счете с помощью невероятного везения, иначе сказать было нельзя. Через некоторое время "Ньюкаслу" удалась быстрая контратака, и Ливраменто вполне логично завершал ее прострелом вдоль ворот. Мяч попал в ногу Магуайру и отлетел в сетку с внешней стороны. После подачи с корнера и рикошета мяч прилетел к Шеру, а тот двинул сходу, но попал во все того же Магуайра. До перерыва счет в итоге и не изменился.

Замен в перерыве не было. С самого начала "Ньюкасл" понесся вперед, и вскоре ударом из-за штрафной отметился Альмирон, правда, толком не попав по мячу. Затем "сороки" заработали два кряду угловых, не сумев извлечь из этого дивидендов. Но давление на ворота Онаны не спадало. На 54-й минуте ударом с линии штрафной после двух замахов отметился Жоэлинтон, и мяч прилетел в руки киперу. Тот сразу ввел его в игру, а Шоу забросил мяч вперед. Триппьер сыграл на опережение, после чего мяч достался Исаку. Александер покатил мяч на Гимарайнса, а Бруно развернулся и выдал пас на правый край штрафной под рывок Триппьеру. Киран же прострелил к дальнему краю вратарской, откуда Гордон спокойно поразил пустой уже угол, вынырнув из-за спины Ван-Биссаки. 1:0! Все-таки дожали соперника "сороки". Сработал прессинг! Отвратительно в голевом эпизоде сыграл Ван-Биссака, который просто бросил Гордона – своего прямого оппонента. Тен Хаг вскоре отреагировал на пропущенный гол и провел двойную замену. Антони и Хейлунн сменили абсолютно незаметных Рэшфорда и Марсьяля. Перестановки вообще никак не сказались на игре "МЮ", да и вряд ли могли сказаться, учитывая, что мяч у гостей не держался от слова совсем. Каким образом игроки группы атаки должны были себя проявлять, согласно задумке Тен Хага?

Тем временем минул экватор второго тайма. А у "Ньюкасла" по-прежнему хватало сил на высочайший прессинг, к которому гости банально не были готовы. Выйти из обороны через короткий пас не получалось. Да, в таком рисунке игры на помощь могли прийти контратаки после каких-то ошибок и потерь хозяев, и вскоре манкунианцы действительно организовали интересный выпад, отбившись после подачи со штрафного. Антони с правого фланга отдал на свободного Хейлунна к центру поля, перед которым изначально был лишь один защитник, но Расмус крайне плохо обработал мяч, и его накрыли. "Сороки" моментально вернулись назад! На 77-й минуте желтую отхватил Магуайр, который срубил Гордона, уже готовившегося пасовать на свободное пространство. Абсолютно справедливый "горчичник", так как это был чистейший срыв атаки. Спустя буквально минуту "сороки" могли убивать интригу и забивать второй. Жоэлинтон влетел в штрафную слева и прострелил вдоль ворот. Его партнер подставил ногу, и мяч прилетел к Майли, который бил в неприкрытый Онаной правый угол, но Ван-Биссака подстраховал кипера, занял верную позицию и заблокировал удар! Угловой "Ньюкаслу" ничего не принес. А затем Тен Хаг сделал еще две замены: Регилон поменял Ван-Биссаку (Далот, соответственно, после этого переместился направо), а Амрабат вышел вместо Майну. В редкой своей атаке "МЮ" следом сумел заработать угловой, и после подачи и выноса мяч прилетел к Регилону. Тот сходу двинул, целя в правый угол, и мяч летел, казалось, наверняка, но команду спас Шер, выбивший мяч. Поуп же в момент прыжка получил травму и не смог продолжить игру. Вместо Ника появился Дубравка. На настрое хозяев не сказаться это не могло, и те прижались к воротам. Вскоре "МЮ" заработал угловой (не принесший дивидендов), а позже и вовсе забил. Мяч в штрафной после рикошета от защитника прилетел к Антони, который пробил в касание и угодил в голову Магуайру, от которого снаряд влетел в сетку. Вот только Гарри в момент удара был во "вне игры". Гол справедливо не был засчитан. К основному времени Джонс добавил 9 минут, и на 3-й из них рефери показал желтую Антони, который грубым фолом на Ливраменто сорвал контратаку "Ньюкасла". "МЮ" же давил, заработал несколько стандартных положений, но так и не смог сравнять счет. Дубравка практически не вступал в игру.

Лучший игрок матча – Киран Триппьер.

Фантастический матч от правого защитника "сорок". Триппьер привычно был активен на своем правом фланге, регулярно генерировав остроту, и в начале второго тайма именно он стал автором решающей голевой передачи на Гордона. Вообще, за весь матч Триппьер набрал 6 ключевых передач. При этом Киран выдал и впечатляющий оборонительный перфоманс! На его счету 4 выноса, 3 перехвата и 2 отбора.

İdman.biz