Лига Европы: Голевое шоу в Марселе - ВИДЕО

Состоялись матчи V тура Лиги Европы УЕФА.

İdman.biz сообщает, что в матче между «Марселем» и «Аяксом» было забито 7 голов.

Благодаря победе в следующий этап вышла представитель Франции, сохранивший лидирующие позиции. Такой шанс получила и другая команда группы – «Брайтон».

Лидеры группы С потеряли очки. «Бетис» проиграл, «Рейнджерс» сыграл вничью. Одна из команд, которые встретятся в финальном раунде, может не попасть в плей-офф. «Спарта», занимающая третье место, благодаря победе в последнем матче может занять одно из двух первых мест.

Отметим, что «Вест Хэм», «Фрайбург», «Марсель», «Брайтон», «Аталанта», «Спортинг», «Ливерпуль», «Ренн», «Вильярреал», «Славия», «Рома» и «Байер» прошел в следующий раунд.

30 ноября

V раунд

Группа А

21:45 «Бачка-Топола» – «Вест Хэм» – 0:1

21:45 «Фрайбург» – «Олимпиакос» – 5:0



Турнирная таблица: «Вест Хэм» — 12, «Фрайбург» — 12, «Олимпиакос» — 4, «Бачка-Топола» — 1 очко.

Группа Б

21:45 АЕК – «Брайтон» – 0:1

00:00 «Марсель» — «Аякс» — 4:3



Турнирная таблица: «Марсель» – 11, «Брайтон» – 10, АЕК – 4, «Аякс» – 2 очка.

Группа С

21:45 «Спарта» – Бетис – 1:0

00:00 «Рейнджерс» – «Арис» – 1:1

Турнирная таблица: «Бетис» – 9, «Рейнджерс» – 8, «Спарта» – 7, «Арис» – 4 очка.

Группа Д

21:45 «Штурм» – «Ракув» – 0:1

21:45 «Аталанта» — «Спортинг» — 1:1

Турнирная таблица: «Аталанта» – 11, «Спортинг» – 8, «Штурм» – 4, «Ракув» – 4 очка.

Группа Е

00:00 «Тулуза» — «Юнион Ст» — 0:0

00:00 «Ливерпуль» – ЛАСК – 4:0



Турнирная таблица: "Ливерпуль" - 12, "Тулуза" - 8, "Юнион Ст" - 5, ЛАСК - 3 очка.

Группа F

21:45 «Маккаби» (Хайфа) – «Ренн» – 0:2

00:00 «Вильярреал» — «Панатинаикос» — 3:2

Турнирная таблица: "Ренн" - 12, "Вильярреал" - 9, "Панатинаикос" - 4, "Маккаби" (Хайфа) - 1 очко.

Группа G

00:00 «Серветт» – «Рома» – 1:1



00:00 «Шериф» – «Славия» – 2:3

Турнирная таблица: «Славия» – 12, «Рома» – 10, «Серветт» – 4, «Шериф» – 1 очко.

Группа Н

00:00 «Мольде» – «Карабах» – 2:2

00:00 «Хеккен» — «Байер» — 0:2

Турнирная таблица: "Байер" - 15, "Карабах" - 7, "Мольде" - 7, "Хеккен" - 0 очков.

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