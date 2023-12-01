Лига Конференций: "Фенербахче" пропустил 6 голов, "Бешикташ" - 5

Состоялись игры 5-го тура Лиги Конференций.

İdman.biz сообщает, что турецкие клубы потерпели тяжелые поражения.

«Фенербахче» гостил у «Норшеланда». Датский клуб разгромил турецкий клуб со счетом 6:1. Чтобы пройти в следующий этап, «Фенербахче» должен победить в последнем туре. В противном случае ему стоит надеяться на провал «Лудогорца».

Другой турецкий клуб «Бешикташ» проиграл «Брюгге» со счетом 0:5.

Отметим, что «Лилль», «Слован», «Гент», «Маккаби Т-А», «Виктория», «Брюгге», «Буде-Глимт», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК и «Айнтрахт» завоевали право сыграть в плей-офф Лиги Конференций.

Лига Конференций, групповой этап

V раунд

30 ноября

Группа А

21:45 «Клаксвик» – «Слован» – 1:2

21:45 «Олимпия» — «Лилль» — 0:2

Турнирная таблица: «Лилль» — 11, «Слован» — 10, «Клаксвик» — 4, «Олимпия» — 3 очка.

Группа Б

21:45 «Гент» – «Заря» – 4:1

00:00 «Брейдаблик» – «Маккаби» – 1:2

Турнирная таблица: «Маккаби» – 12, «Гент» – 10, «Заря» – 4, «Брейдаблик» – 0 очков.

Группа С

19:30 «Астана» – «Динамо» (Загреб) – 0:2

21:45 «Балканы» – «Виктория» – 0:1

Турнирная таблица: «Виктория» – 15, «Динамо» (Загреб) – 6 очков, «Астана» – 4 очка, «Балкани» – 4 очка.

Группа Д

21:45 «Бешикташ» — «Брюгге» — 0:5

21:45 «Буде-Глимт» — «Лугано» — 5:2

Турнирная таблица: «Брюгге» – 13, «Буде-Глимт» – 10, «Лугано» – 4, «Бешикташ» – 1 очко.

Группа Е

21:45 «Алкмаар» – «Зрински» – 1:0

00:00 «Астон Вилла» — «Легия» — 2:1

Турнирная таблица: «Астон Вилла» – 12, «Легия» – 9, «Алкмаар» – 6, «Зрински» – 3 очка.

Группа F

00:00 «Чукарички» – «Ференцварош» – 1:2

00:00 «Фиорентина» — «Генк» — 2:1

Турнирная таблица: «Фиорентина» – 11, «Ференцварош» – 9, «Генк» – 6, «Чукарички» – 1 очко.

Группа G

21:45 «Хельсинки» — «Абердин» — 2:2

00:00 «Айнтрахт» – ПАОК – 1:2

Турнирная таблица: ПАОК – 13, «Айнтрахт» – 9, «Абердин» – 3, «Хельсинки» – 2 очка.

Группа Н

00:00 «Норшеланд» — «Фенербахче» — 6:1

00:00 «Спартак» (Трнава) – «Лудогорец» – 1:2

Турнирная таблица: «Норшеланд» – 10, «Лудогорец» – 9, «Фенербахче» – 9, «Спартак» (Трнава) – 2 очка.

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