Беллингем превзошел рекорд Роналду по голам в "Реале"

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал первым футболистом в истории клуба, который забил 14 голов в первых 15 матчах.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на gazeta.ru, ранее рекорд по голам в стартовых матчах за мадридский клуб делили между собой португалец Криштиану Роналду и Альфредо Ди Стефано. Они забили по 13 голов в первых 15 матчах за «Реал».

20-летний полузащитник отметился голом в ворота «Кадиса» 26 ноября. «Реал» одержал победу со счетом 3:0. Помимо Беллингема забил Родриго (дубль). После этой встречи «сливочные», набрав 35 очков, вышли на первое место. У «Жироны» на одно очко меньше, но есть матч в запасе.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее летнее трансферное окно. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2029 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании англичанин принял участие в 12 матчах, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи. Также на его счету три гола и одна голевая передача в трех матчах Лиги чемпионов.

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