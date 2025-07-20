Ламин Ямал выбрал свою команду мечты: Месси, Роналду, Неймар и другие

18-летний вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямал назвал свою символическую команду всех времен, включив в нее как легенд "блауграны", так и звезд "Реала". Интересно, что игрок отдал предпочтение сразу шести представителям "Лос Бланкос", сообщает İdman.biz.

В атакующем составе Ямала оказались Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар и Роналдо Назарио. Кроме них, в его "дрим-тим" попали Зинедин Зидан, Роналдиньо, Икер Касильяс, Серхио Рамос, Марсело, Жерар Пике и Дани Алвес.

Напомним, что этим летом Ямал унаследовал легендарную десятку "Барселоны" — номер, под которым ранее выступали Месси, Роналдиньо и Марадона. Впереди у команды Ханси Флика — предсезонный тур в Японию и матч против "Виссел Кобе" 27 июля.

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