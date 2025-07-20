Неожиданный поворот в трансферной саге Дьекереша: "МЮ" намерен перехватить шведа у "Арсенала"

В трансферной саге шведского форварда Виктора Дьекереша произошел неожиданный поворот: "Манчестер Юнайтед" вышел на финишную прямую в переговорах со "Спортингом" и готов заплатить за нападающего более 70 миллионов евро, сообщает İdman.biz.

Как сообщает SIC, "Юнайтед" решил воспользоваться паузой в переговорах между "Арсеналом" и "Спортингом", которые зашли в тупик из-за расхождений по сумме сделки. Лондонцы предлагали 63,5 миллиона евро с возможными бонусами, тогда как португальцы настаивают на полной выплате в размере 70 миллионов.

Дьекереш твердо намерен покинуть "Спортинг" уже этим летом и не прибыл в расположение клуба на предсезонную подготовку. В случае перехода в "Манчестер Юнайтед" "Арсенал" рискует упустить приоритетную цель в атакующую линию.

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