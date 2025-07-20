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Моуринью лично позвонил форварду "Ювентуса": "Приходи в Фенербахче"

Мировой футбол
Новости
20 Июля 2025 11:39
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Моуринью лично позвонил форварду "Ювентуса": "Приходи в Фенербахче"

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью лично провел телефонный разговор с форвардом "Ювентуса" Душаном Влаховичем, призывая его перейти в стамбульский клуб.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает итальянское издание Tuttosport.

После подписания Джона Дурана и Арчи Брауна, а также активных переговоров по Милану Шкриньяру и Марко Асенсио, "Фенербахче" нацелен на еще одно громкое усиление перед стартом в Лиге чемпионов. По данным источника, Влахович положительно отнесся к интересу со стороны турецкого гранда.

"Ювентус", не рассчитывающий на сербского форварда, готов даже выплатить компенсацию, чтобы избавиться от его высокой зарплаты. В то же время "Милан" также проявляет интерес к Влаховичу, однако "Фенербахче" надеется убедить игрока уже в ближайшее время.

İdman.biz

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