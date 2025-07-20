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Отец Дьекереша расплакался из-за проблем сына с переходом в "Арсенал"

Мировой футбол
Новости
20 Июля 2025 10:26
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Отец Дьекереша расплакался из-за проблем сына с переходом в "Арсенал"

Переговоры о переходе Виктора Дьекереша из «Спортинга» в «Арсенал» продолжают буксовать, и теперь к финансовым трудностям добавилось эмоциональное напряжение.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Maisfutebol, отец нападающего буквально расплакался, потеряв надежду на завершение трансфера.

По информации источника, переговоры между клубами достигли критической точки. Стороны договорились о базовой сумме в 63,5 миллиона евро, однако обсуждение бонусов остается непреодолимым препятствием. «Спортинг» требует, чтобы 10 миллионов евро бонусов были легко достижимыми, в то время как «Арсенал» настаивает на более жестких условиях активации этих выплат.

Реакция отца Дьекереша, по данным инсайдеров, стала неожиданной даже для ближайшего окружения футболиста. Представители «Спортинга», впрочем, скептически отнеслись к эмоциональному выплеску, считая его возможной попыткой давления на клуб со стороны игрока.

Фредерико Варандеш, президент лиссабонского клуба, сохраняет жесткую позицию и не намерен идти на уступки. При этом агент Дьекереша Хасан Четинкая ранее уже отказался от своей доли в сделке, чтобы упростить вопрос с гарантированной частью платежа.

Тем временем «Арсенал» отправился в предсезонный тур по Азии без Дьекереша. Команда Микеля Артеты сыграет с «Миланом» 23 июля, затем с «Ньюкаслом» 27-го и завершит тур матчем с «Тоттенхэмом» 31 июля в Гонконге. Перспектива появления шведа в составе «канониров» по-прежнему под вопросом.

İdman.biz

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