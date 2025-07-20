Болельщики "Наполи" оскорбили Осимхена унизительным баннером

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен, который находится на грани перехода в "Галатасарай", подвергся оскорблениям со стороны болельщиков своего нынешнего клуба.

Как передает İdman.biz, во время одной из акций был развtрнут баннер с надписью: "Осимхен, невежество всегда будет править в твоей жизни. Жалкий! Никогда не забывай, что в этом клубе играл Марадона!"

Этот жест вызвал бурную реакцию в социальных сетях, где пользователи осудили подобное поведение.

Напомним, "Галатасарай" на протяжении нескольких месяцев ведёт переговоры о трансфере нигерийского форварда и, по сообщениям турецких СМИ, находится на финальной стадии сделки.

İdman.biz