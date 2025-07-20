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"Барселона" чуть не приобрела форварда мадридского "Реала"

Мировой футбол
Новости
20 Июля 2025 09:07
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"Барселона" чуть не приобрела форварда мадридского "Реала"

"Барселона" рассматривала возможность подписания нападающего "Реала" Родриго до того, как приблизилась к завершению сделки по аренде Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед", сообщает İdman.biz со ссылкой на бразильское издание UOL.

По данным источника, представители каталонского клуба связались с окружением Родриго, выразив заинтересованность в игроке. Хотя официальных переговоров не велось, "Барса" дала понять, что открыта к обсуждению трансфера в случае, если сам футболист захочет покинуть Мадрид.

24-летний вингер недоволен своей позицией в "Реале", где уступает место в стартовом составе Килиану Мбаппе и Винисиусу Жуниору. Родриго предпочитает действовать слева, но при нынешней конкуренции часто оказывается вне основной схемы.

Однако после новостей о том, что "Барселона" близка к аренде Рэшфорда с правом выкупа по окончании сезона-2025/26, вероятность трансфера Родриго резко снизилась. Учитывая напряженные отношения между "Барсой" и "Реалом", последний раз заключавшими сделку 17 лет назад, переход между этими клубами маловероятен.

Тем не менее, уход Родриго этим летом остается возможным. Бразильца связывают с интересом со стороны "Арсенала", "ПСЖ" и "Ливерпуля".

İdman.biz

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