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Пожертвование Мбаппе полицейским признано законным

Мировой футбол
Новости
19 Июля 2025 23:43
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Пожертвование Мбаппе полицейским признано законным

Килиан Мбаппе оказался в центре внимания французских правоохранительных и налоговых органов после того, как стало известно о его щедром пожертвовании группе полицейских, сообщает İdman.biz.

Нападающий "Реала" передал более 180 000 евро пяти сотрудникам спецподразделения по борьбе с беспорядками, которые обеспечивали охрану сборной Франции во время ЧМ-2022 в Катаре.

Сумма была распределена следующим образом: четверо офицеров получили по 30 000 евро, а их командир — 60 300. Деньги были выплачены из бонуса Мбаппе за участие в турнире, где Франция дошла до финала. Однако факт перевода средств вызвал подозрения у французского подразделения по борьбе с отмыванием денег Tracfin, которое инициировало проверку на предмет законности пожертвования и необходимости его декларирования.

Адвокат одного из получателей, Жан-Батист Суфрон, заявил, что все действия были юридически обоснованы. По его словам, деньги были переданы через личный чек, что не требует дополнительной отчетности. Он также подчеркнул, что пожертвование никак не связано с дальнейшими обязанностями офицеров, включая поездку в Камерун с Мбаппе в 2023 году.

"Это был личный жест благодарности. Никакой компенсации за работу в 2023 году мой клиент не получал — он выполнял свои обязанности в рамках службы безопасности Федерации футбола Франции", — отметил Суфрон.

Ожидается, что расследование будет завершено в ближайшее время, и, по словам юристов, действия Мбаппе не нарушают французское законодательство.

İdman.biz

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