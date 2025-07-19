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"Реал" определился с трансферной ценой за Родриго

Мировой футбол
Новости
19 Июля 2025 20:35
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"Реал" определился с трансферной ценой за Родриго

"Реал Мадрид" может продать Родриго уже этим летом, несмотря на привязанность игрока к клубу.

Как передает İdman.biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, между футболистом и руководством мадридцев идут переговоры, и цена за трансфер определена — не менее 100 миллионов евро.

24-летний бразилец оказался в непростой ситуации. Он любит "Реал", но не чувствует стабильности в команде: в иерархии Хаби Алонсо он уступает Винисиусу и Мбаппе, а на Клубном чемпионате мира чаще оставался в запасе. При этом интерес к нему проявляют "Арсенал" и "Ливерпуль", готовые включиться в борьбу за подписание.

Важнейшее решение должен принять сам Родриго. По словам Романо, клуб не будет удерживать игрока, если он захочет уйти. Стороны проведут ещё несколько раундов переговоров, а сама трансферная сага, скорее всего, затянется до завершения летнего окна.

İdman.biz

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