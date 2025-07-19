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Стало известно, почему сорвался переход Нико Уильямса в "Барселону"

Мировой футбол
Новости
19 Июля 2025 19:26
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Стало известно, почему сорвался переход Нико Уильямса в "Барселону"

Испанский вингер Нико Уильямс неожиданно отказался от перехода в "Барселону" и подписал новый 10-летний контракт с "Атлетиком" из Бильбао. "Сине-гранатовые" были близки к трансферу 23-летнего футболиста, но сделка сорвалась в последний момент, сообщает İdman.biz.

По информации издания AS, переговоры шли успешно, пока в "Барселоне" не узнали, что агент игрока Феликс Тайнта ведет параллельные переговоры с "Атлетиком". Это вызвало раздражение у представителей клуба, и один из руководителей напрямую предложил Уильямсу отказаться от услуг Тайнты и нанять другого агента — например, Жорже Мендеша или Пини Захави.

Это вмешательство возмутило семью футболиста. Именно после этого Нико окончательно отказался от перехода в "Барселону" и решил остаться в родном клубе. Теперь "Барселона" ищет нового кандидата на усиление атаки. Первый контрольный матч предсезонки команда Ханси Флика проведет 27 июля против "Виссел Кобе".

İdman.biz

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