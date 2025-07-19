Многострадальный переход Дьекереша в "Арсенал" зашел в тупик

Переход Виктора Дьекереша из "Спортинга" в "Арсенал" оказался под угрозой срыва. Несмотря на готовность лондонского клуба выложить за форварда около 69 миллионов фунтов стерлингов, стороны не могут согласовать структуру бонусных выплат и условия сделки.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Record, "Спортинг" требует по 2,5 миллиона евро за каждые 20 матчей игрока в составе "Арсенала", а также дополнительные выплаты за выход команды в Лигу чемпионов и выступления в следующем сезоне.

"Арсенал", в свою очередь, хочет, чтобы часть бонусов была сложнее достижима, и предлагает растянуть оплату на четыре части, тогда как португальцы настаивают на двух.

Кроме того, предметом разногласий стал вопрос о "механизме солидарности" — выплатах клубам, где игрок обучался в юности. Обычно эти расходы берет на себя продающая сторона, но "Спортинг" требует поделить ответственность пополам.

Тем временем Дьекереш, явно рассчитывая на скорый уход, не явился на предсезонную подготовку и остался в Швеции. Отмечается, у его дома в Лиссабоне был замечен грузовик для переезда — возможно, уже в сторону Лондона.

"Арсенал" надеется сдвинуть переговоры с мертвой точки до вылета на предсезонный тур в Азию, где 23 июля команда сыграет товарищеский матч с "Миланом" в Сингапуре.

İdman.biz