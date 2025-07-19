Sport.es: "Реал" обдумывает продажу Винисиуса, он проблема для Алонсо, а не решение

Позиции мадридского «Реала» и вингера команды Винисиуса Жуниора относительно продления контракта футболиста далеки друг от друга. Бразилец воспринял приход в клуб нападающего Килиана Мбаппе в качестве угрозы и потребовал сделать его самым высокооплачиваемым футболистом «сливочных», что не понравилось президенту испанского гранда Флорентино Пересу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, обсуждение пролонгации трудового соглашения с Винисиусом приостановилось после прихода в «Реал» нового главного тренера Хаби Алонсо. Как подчёркивает Sport.es, на сегодняшний день бразильский игрок «является скорее проблемой для Хаби Алонсо, чем решением».

Кроме того, продажа Винисиуса начинает рассматриваться «сливочными» как способ получения значительного дохода, если клуб заключит сделку с командами из Саудовской Аравии. Ранее СМИ сообщали, что саудовцы могут предложить «Реалу» € 350 млн за трансфер 25-летнего вингера.

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