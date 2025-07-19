"МЮ" может купить ещё трёх футболистов после трансфера Мбемо - Daily Express

«Манчестер Юнайтед» (МЮ) может усилить команду тремя футболистами после подписания нападающего Брайана Мбемо, если продажи клуба пойдут по плану.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, «красные дьяволы» проявляют повышенный интерес к вратарю Сенне Ламменсу из «Антверпена», который может заменить травмированного Андре Онана. Ламменс может быть продан за £ 17 млн (€ 19,7 млн).

Также манкунианцы претендуют на защитника «Брайтона» Первиса Эступиньяна. «Манчестер Юнайтед» уже провёл переговоры с «чайками» о возможном переходе футболиста.

Кроме того, «красные дьяволы» включили в свой шорт-лист нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса.

Ранее СМИ сообщали, что манкунианцы завершили сделку по подписанию контракта с Мбемо из «Брентфорда». Подчёркивалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит £ 71 млн (€ 82,3 млн) за трансфер нападающего.

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