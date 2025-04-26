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Стало известно, какой клуб может заменить "Реал" в финале Кубка Испании

Мировой футбол
Новости
26 Апреля 2025 00:08
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Стало известно, какой клуб может заменить "Реал" в финале Кубка Испании

В случае отказа мадридского «Реала» от участия в финале Кубка Испании против «Барселоны» (матч запланирован на 26 апреля), его место займет «Реал Сосьедад».

Как сообщает İdman.biz, об этом говорится в Дисциплинарном кодексе Федерации футбола Испании

«Сливочные» ранее обыграли «Реал Сосьедад» в полуфинале турнира, и именно баскский клуб получит право сыграть за трофей. При этом дата проведения финала будет перенесена — наиболее вероятные варианты: 21 или 22 мая. Возможна также организация игры после окончания чемпионата Испании, но это осложнится, если «Барселона» выйдет в финал Лиги чемпионов (31 мая).

Ранее стало известно, что «Реал» рассматривает возможность бойкота финала из-за конфликта с судейским корпусом после критики со стороны клубного телевидения.

İdman.biz

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