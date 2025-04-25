"Реал" молчит перед битвой с "Барсой": пресс-конференции и тренировки отменены

Мадридский «Реал» отменил все запланированные официальные мероприятия перед финалом Кубка Испании против «Барселоны». Об этом İdman.biz сообщает со ссылкой на Marca.

По инициативе клуба были отменены пресс-конференции главного тренера Карло Анчелотти и полузащитника Луки Модрича, открытая тренировка и традиционная фотосессия накануне финального матча. Королевская испанская федерация футбола (RFEF) удовлетворила просьбу клуба.

Причины решения не уточняются, однако в преддверии финала резко возросла напряжённость, связанная с вопросами судейства. Главный арбитр матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа на пресс-конференции не сдержал эмоций, вспоминая критику со стороны клубного телевидения «Реала»:

«Когда твой ребёнок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором — это очень тяжело», — сказал он, едва сдерживая слёзы.

Напряжение усилилось и после высказываний арбитра VAR Пабло Гонсалеса Фуэртеса, который пообещал «последствия» после того, как Real Madrid TV опубликовал видео с критикой в адрес Бенгоэчеи. В ролике были приведены эпизоды, в которых судья якобы допускал ошибки в пользу соперников «Реала».

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