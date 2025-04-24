"Челси" начал переговоры по покупке турецкой звезды "Ювентуса"

Английский «Челси» начал переговоры по трансферу 19-летнего нападающего «Ювентуса» Кенана Йылдыза, оцениваемого в 80 млн евро. Лондонцы стремятся воспользоваться финансовыми трудностями итальянского клуба, которому срочно нужны средства.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Foot Mercato, турецкий талант, считающийся одним из самых перспективных игроков своей страны, попал в сферу интересов «синих». Хотя «Ювентус» планирует предложить Йылдызу новый контракт, необходимость срочно пополнить бюджет может вынудить клуб расстаться с футболистом, несмотря на его действующее соглашение до 2029 года.

За основную команду «Ювентуса» Кенан Йылдыз провёл уже 76 матчей и забил 12 голов. Потенциальный трансфер может стать очередным шагом «Челси» в стратегии усиления состава за счёт молодых звёзд.

İdman.biz