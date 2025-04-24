Без VAR грубые ошибки случались бы каждые 2,4 матча

İdman.biz сообщает, что в УЕФА заявили, что с VAR точность решений арбитров почти 100%.

«Судьи принимают в среднем 200 решений за матч - одно каждые 20-25 секунд. Без использования ВАР 97,49% решений оказываются правильными.

С применением технологии точность принятия решений повышается до 99,60%», - говорится в статье Союза европейских футбольных ассоциаций.

Исследования УЕФА показывают, что без VAR грубые ошибки, влияющие на исход игр, происходили бы каждые 2,4 матча. С VAR это число увеличивается до 16 матчей.

Отметим, что глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти сообщил, что на этой неделе в Лиссабоне состоится симпозиум на тему системы видеопомощи арбитрам (VAR). В нем примут участие ФИФА, УЕФА, IFAB, национальные ассоциации, лиги, клубы, тренеры, судьи, игроки и болельщики, а также эксперты в области технологий и коммуникаций и представители других видов спорта, которые используют видеотехнологии.

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