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"Арсенал" повторил антирекорд АПЛ последних 17 лет

Мировой футбол
Новости
24 Апреля 2025 09:00
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"Арсенал" повторил антирекорд АПЛ последних 17 лет

«Арсенал» упустил победу в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2), пропустив в концовке встречи.

Как сообщает İdman.biz, решающий мяч на 83-й минуте забил французский форвард Жан-Филипп Матета. Таким образом, «канониры» повторили антирекорд АПЛ последних 17 лет по упущенным победам в одном розыгрыше чемпионата. Об этом сообщает Opta Sport.

Англия — Премьер-лига. 34-й тур
23 апреля 2025, среда. 23:00

Арсенал (Лондон) - Кристал Пэлас (Лондон) - 2:2

Голы: 1:0 Кивёр – 3' 1:1 Эзе – 27' 2:1 Троссард – 42' 2:2 Матета – 83'

По информации источника, «Арсенал» в сезоне-2024/2025 девять раз упускал победу, ведя в счёте. Ни с одной другой командой такое не происходило более семи раз в текущей кампании. Отметим, также девять раз упускал победу по ходу встречи «Тоттенхэм» в сезоне-2007/2008.

Подопечные Микеля Артеты заработали 67 очков после 34 игр и располагаются на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

İdman.biz

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