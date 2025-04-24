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УЕФА рассказал, каков процент правильных решений у арбитров без VAR

Мировой футбол
Новости
24 Апреля 2025 00:46
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УЕФА рассказал, каков процент правильных решений у арбитров без VAR

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал данные, подтверждающие эффективность системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает İdman.biz.

По информации организации, с внедрением VAR точность судейских решений в матчах достигает 99,60%.

«Арбитры принимают в среднем около 200 решений за игру — одно каждые 20–25 секунд. Без VAR точность составляет 97,49%, а с использованием технологии этот показатель возрастает почти до 100%», — говорится в заявлении УЕФА.

На этой неделе в Лиссабоне состоится крупный симпозиум, посвящённый видеопомощи арбитрам. В мероприятии примут участие представители ФИФА, УЕФА, IFAB, национальных федераций, клубов, тренерских штабов, судей, игроков и болельщиков. Также приглашены эксперты в области технологий и представители других видов спорта, где применяются видеосистемы.

İdman.biz

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