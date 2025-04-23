"Ливерпуль" призвали купить звезду "Баварии" или "Боруссии"

Экс-защитник «Ливерпуля» Маркус Баббель считает, что клуб должен рассмотреть возможность подписания Гарри Кейна в случае ухода Дарвина Нуньеса этим летом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Makthavare, Баббель уверен, что Кейн, несмотря на возраст, остаётся одним из лучших нападающих Европы и по-прежнему способен многое дать Премьер-лиге. В текущем сезоне англичанин демонстрирует впечатляющую результативность в составе «Баварии».

«Если „Ливерпуль“ решит расстаться с Нуньесом и хочет заполучить топ-бомбардира, им стоит обратить внимание на Гарри Кейна», — заявил Баббель. — «Его показатели в „Баварии“ превосходны, и он до сих пор способен быть ключевым игроком в Премьер-лиге».

Также Баббель упомянул ещё одного возможного кандидата — Серу Гирасси из дортмундской «Боруссии», который показывает стабильную форму, несмотря на непростой сезон команды.

По мнению эксперта, Дарвину Нуньесу не хватает стабильного игрового времени и уверенности. Под руководством Арне Слота уругваец не чувствует себя основным нападающим, что мешает ему раскрыть свой потенциал.

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