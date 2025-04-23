Флик остается у руля "Барселона"

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик продолжит работу с клубом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Marca, стороны достигли договорённости о продлении контракта до лета 2027 года. Подписание нового соглашения запланировано на окончание текущего сезона.

Флик возглавил «Барселону» в мае 2024 года и уже привёл команду к победе в Суперкубке Испании-2025. Сейчас каталонцы лидируют в Ла Лиге, набрав 76 очков в 33 турах. Впереди — финал Кубка Испании против «Реала», который состоится 26 апреля в 23:00 по московскому времени.

İdman.biz