Звезде "Ливерпуля" не рекомендуют переходить в "Реал"

Легенда «Арсенала» Эммануэль Пети предостерёг звезду «Ливерпуля» от трансфера в Мадрид, заявив, что правый защитник может оказаться без поддержки и под огнём критики на «Сантьяго Бернабеу», сообщает İdman.biz.

По сообщениям СМИ, Трент Александер-Арнольд намерен покинуть родной клуб по окончании контракта этим летом и перейти в «Реал Мадрид». Однако бывший полузащитник Эммануэль Пети считает, что сейчас — неподходящее время для этого шага. Он подчеркнул, что мадридский клуб переживает кризис, фанаты не прощают ошибок, и игрок рискует остаться без поддержки.

Пети напомнил, что «Реал» уже освистывает таких звёзд, как Мбаппе и Винисиус, тогда как в «Ливерпуле» Александер-Арнольд является легендой и борется за титул Премьер-лиги. По его словам, защитник может снова выиграть чемпионат и продолжать борьбу за Лигу чемпионов в стабильной обстановке.

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