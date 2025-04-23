ФИФА может отстранить Винисиуса от футбола - Marca

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор находится под подозрением у Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передает İdman.biz, об этом сообщает Marca.

По информации источника, 24-летний игрок подозревается в нарушении правил конфликта интересов, поскольку владеет несколькими футбольными клубами. Если бразильца признают виновным, ему может грозить отстранение от футбола на срок до двух лет.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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