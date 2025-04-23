"Ман Сити" одолел "Астон Виллу" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Английской премьер-лиге стартовал 34-й тур.

Как передаёт İdman.biz, в единственном матче игрового дня «Манчестер Сити» принял на своём поле «Астон Виллу».

«Горожане» вышли вперёд уже на 7-й минуте — отличился Бернарду Силва. Однако на 18-й минуте Маркус Рашфорд, выступающий за «Астон Виллу» на правах аренды, восстановил равновесие. Но на четвёртой компенсированной минуте «Манчестер Сити» вырвал победу благодаря голу Нуньеса — 2:1.

После этой победы команда Гвардиолы временно поднялась на третье место.

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